WWDC2021懶人包｜iOS 15大改版 iPadOS強化多任務處理

蘋果在本港時間凌晨1時以直播形式舉行WWDC2021開發者大會，帶來iOS 15、iPadOS 15、watchOS 8、macOS Monterey等更新，本報先為大家送上發布會精華懶人包：

iOS 15

FaceTime功能大幅進化，並且同時支援Ｍac和iPad，能按人物在畫面的位置調整聲音方向，亦加入SharePlay功能，除了可分享一般畫面，更可以分享電影、電視節目、音樂等。這分享功能不單支援Apple Music和Apple TV+等自家軟件，更同時支援Disney+、ESPN+、HBO Max等，不過未見很受歡迎的Netflix和YouTube。Focus新功能是讓用家自行設定，在不同情況下優先收取某些聯絡人或應用程式的通知訊息；Live Text可以自動探測相片中的文字，暫時支援7種文字，包括繁體中文。

iPadOS 15

iPadOS 15除了納入iOS 15的更新，將對主螢幕進行更新，例如允許用戶將主螢幕的小工具放置在任何地方；並計畫採用新的多任務處理設計，讓同時操作多個App變得更容易。在iPadOS 14加入了小工具欄位，可以如同iPhone，依據使用習慣配置，並且可以添加更為自定義的頁面，像是因應iPad更大的螢幕，也支援各種類型例如檔案小工具頁面、遊戲頁面等，並且加入App資料庫在iPadOS 15之中供快速查找，並使用翻譯App。Quick Note快速備忘錄設計，可以滑出快速備忘錄小欄位，直接利用Apple Pencil添加筆記與連接。iPadOS 15提供可即時預覽的應用程式功能，並且創作者可以把應用程式快速提交到App Store上，同時也可支援Mac上的開發工具Xcode。

watchOS 8

watchOS 8加強了現有的呼吸app，為其添加了新的互動效果。與此同時Apple還引入了一個正念訓練app，它分為沈思和呼吸兩部分，可以幫助用戶在紛雜中重新找回平靜。睡眠的部分，新系統會進一步擴大監測的範圍，入睡時間、新率、血氧水平和呼吸速率都會被記錄下來，以更好地反映你的睡眠狀態。和過去只記下睡眠時長的做法相比，watchOS 8的睡眠功能無疑變得更加全面。所有數據也都會同步到健康app裡，方便使用者隨時查看。除此之外，運動模式中也會新增太極拳和普拉提，Fitness+ 也會增加新的項目和由Jeanette Jenkins教授的課程，並能將體能訓練匹配Lady Gaga 等藝人的歌單。watchOS 8 的開發者 beta 從今日起便會上線，公測beta預期在7月推出，正式版照例需要等到秋天。

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macOS Monterey

macOS Monterey大部份的功能都集中在與其他蘋果裝置之間的協作了，這主要體現在了一個名為「Universal control」的功能上。讓你的滑鼠和鍵盤可以在macOS與iPadOS裝置間共用，在macOS Monterey的app中，改動較大的是Safari，Safari未來將把網址列也收到標籤列中，進一步縮減使用的空間，並且引入標籤頁群組的功能，這些群組將能在 macOS、iPadOS，甚至是iOS裝置間自動共享。蘋果預計7月推出公開預覽版。