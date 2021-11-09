Am730
Am730
Am730
Am730
News
YouTube將隱藏dislike數 免發片者遭鎖定攻擊
1 小時前
#Hashtags
YouTube社交媒體
YouTube將隱藏dislike數 免發片者遭鎖定攻擊
news-images
YouTube將隱藏dislike數目，以保護發片者。(資料圖片)

YouTube周三宣布，為保護發片者免受騷擾及被鎖定攻擊，所有影片的「倒讚」(dislike)總數將不再公開顯示。

社交平台張貼內容下方公開顯示的按讚(like)或按倒讚(dislike)統計數字，常被批評對發布者心理健康造成負面影響，Facebook和Instagram等已容許用戶選擇不顯示。

實驗結果：不顯示倒讚數目 攻擊減少

YouTube表示，使用者仍可點選影片下方的倒讚鈕，但不會見到統計數字。聲明說：「為確保YouTube促進觀眾和創作者之間的相互尊重……我們用倒讚鈕來做實驗，藉以觀察改變後是否有助更有效保護我們的創作者免受騷擾，以及是否有助減少倒讚攻擊。實驗數據顯示，倒讚攻擊行為因此減少。」但影片創作者，包括不計其數的網紅，仍能見到自己發布的影片，得到多少倒讚。

YouTube指，一些發片量較小或新加入的創作者，報告其遭到不公平鎖定攻擊，例如有人刻意發動，令他們的影片得到大量倒讚。

news-images
YouTube影片下的dislike數將不顯示。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/youtube將隱藏dislike數-免發片者遭鎖定攻擊-292650
#Hashtags
YouTube社交媒體
Am730

黃大仙信俗文化館今開館典禮 暫只准團體參觀 下階段准個人入內

城大校長郭位約滿後離任　與史維均未簽撐《國安法》聯署

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
黃大仙信俗文化館今開館典禮 暫只准團體參觀 下階段准個人入內
Am730
Am730
城大校長郭位約滿後離任　與史維均未簽撐《國安法》聯署
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多