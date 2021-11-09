YouTube將隱藏dislike數 免發片者遭鎖定攻擊

YouTube周三宣布，為保護發片者免受騷擾及被鎖定攻擊，所有影片的「倒讚」(dislike)總數將不再公開顯示。

社交平台張貼內容下方公開顯示的按讚(like)或按倒讚(dislike)統計數字，常被批評對發布者心理健康造成負面影響，Facebook和Instagram等已容許用戶選擇不顯示。

實驗結果：不顯示倒讚數目 攻擊減少

YouTube表示，使用者仍可點選影片下方的倒讚鈕，但不會見到統計數字。聲明說：「為確保YouTube促進觀眾和創作者之間的相互尊重……我們用倒讚鈕來做實驗，藉以觀察改變後是否有助更有效保護我們的創作者免受騷擾，以及是否有助減少倒讚攻擊。實驗數據顯示，倒讚攻擊行為因此減少。」但影片創作者，包括不計其數的網紅，仍能見到自己發布的影片，得到多少倒讚。

YouTube指，一些發片量較小或新加入的創作者，報告其遭到不公平鎖定攻擊，例如有人刻意發動，令他們的影片得到大量倒讚。