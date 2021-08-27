YouTuber放蛇誘孌童青年 警拘3人涉非法禁錮藏兒童色情物品

YouTuber及其男助理，涉放蛇誘騙23歲懷疑孌童癖青年，並將該名青年包圍及要求跪地叩頭。YouTuber早前將片段上載至網上，並在討論區瘋傳。警方早前以涉嫌非法禁錮及藏有兒童色情物品拘捕3人，據悉被捕人士涉及上述影片。

九龍城警區重案組因應網上片段展開調查，警方指涉案片段顯示，事發於今年7月某下午在九龍城區，5人突然包圍1名青年，指控對方向男童索取不雅照片及作出猥褻行為，要求對方下跪及交出手提電話。警方翻查網上紀錄後，於上周四至本周日(26日至29日)期間在西環、粉嶺及黃大仙拘捕3人，年齡介乎23至25歲，當中兩人涉非法禁錮；其餘一人涉藏有兒童色情物品，警方在其手機內發現大量相關材料，包括逾100段短片及逾50幅照片。

警方稱，由於案件仍在調查中，不方便透露被捕男子身分，但不排除有更多人被捕。警方提醒，市民若發現不法行為應報警求助，不應以私人手段處理，而片中5人向青年作出威嚇性言語，即使在公開街道仍構成非法禁錮元素。

片段顯示對方承認「搞𡃁仔」

據悉，涉非法禁錮被捕的包括YouTuber「Rock哥」，他在懷疑涉案片段中提及，早前1名13歲男觀眾向他求助，稱有人向他索取下體照片及裸聊。該名YouTuber遂假扮男童，相約對方到九龍城會面，待碰面後YouTuber隨即詢問對方「搞咩呀你」，對方之後承認到現場「搞13歲𡃁仔」。YouTuber再要求對方跪下，以及承諾以後不會再犯。