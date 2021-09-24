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Zeek完成募資700萬美元 新資金助開拓東南亞海外市場
17 分前
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Zeek完成募資700萬美元 新資金助開拓東南亞海外市場
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左起：Zeek聯合創辦人兼策略總監范俊彥、聯合創辦人兼行政總裁趙家祺及聯合創辦人兼技術總監謝杰明。(Zeek提供)

東南亞智能物流科創Zeek宣告剛完成募資700萬美元，除現有股東增資外，今年第二季再加入新投資者包括遠東發展(0035)、愛點擊互動亞洲集團有限公司(NASDAQ：ICLK)及馬來西亞地產集團太平洋地產Pacificland(Land Pacific Development)等，累計獲得超過2,500萬美元融資，公司估值較一年前增長逾倍。

Zeek表示，新資金將用於產品優化及拓展海外新市場業務，同時協助企業加快步伐進入快電商(Quick Commerce)世代，把握全東南亞、預期共260億美元的新市場。而Zeek眾多服務2017年開展以來，透過結合科技、數據及營運經驗，一站式滿足市場不同時效的物流需求，助企業無痛無縫提速數碼轉型，客戶數量較去年同期升幅5倍，Zeek 聯合創辦人兼行政總裁趙家祺表示，受疫情宅經濟及電子支付普及帶動下，追求即時配送需求急升，促使電子商務漸進入第三代的「快電商時代」，是次募資，讓Zeek優化產品及助力企業從業務規劃、制定模式到落地營運，從而提高盈利能力，達至可持續發展的終極目標。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/zeek完成募資700萬美元-新資金助開拓東南亞海外市場-286638
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