「加拿大 Beautiful Day 美好生活市集」 優質食材+頂級威士忌

疫情令到香港人都未能出國旅遊,炎炎夏日又旅遊癮起, Sheen Choice Ltd 特意舉辦第二屆「加拿大 Beautiful Day 美好生活市集」,承接去年首屆 舉行的加拿大 Beautiful Day 美好生活市集取得空前成功,Sheen Choice Ltd 再次與加拿 大駐香港及澳門總領事館合作,並聯同 D2 Place 及 Free Foundation 於 7 月 9 至 11 日舉 行第二屆加拿大 Beautiful Day 美好生活市集。 是次市集以「多倫多的美好時光」為主題,有多個來自加拿大的優質品牌參與,在現 場出售優質凍肉及海產食材、健康飲品、果酒、威士忌及天然護膚品等多款產品。除了有不同品牌產品可供選購,場內亦設小型展覽區,介紹多倫多一些鮮為人知的 地點及冷知識,並於周末(7 月 9 日及 10 日) 於晚上 6 時至 8 時,舉辦加拿大電影放映 會。活動免費入場,機會難逢,切密錯過!



日期: 2021 年 7 月 9 日至 11 日

時間: 上午11時至下午8時(7 月 9 日及 10 日) 上午11時至下午7時(7 月 11 日)

電影: True North: Inside the Rise of Toronto Basketball (Feature)

日期: 2021 年 7 月 9 日及 10 日 時間: 下午六時至八時

地址: 香港九龍荔枝角長順街 15 號 D2 Place 二期地下 The Garage