Am730
Am730
Am730
Am730
Travel . Food
「加拿大 Beautiful Day 美好生活市集」 優質食材＋頂級威士忌
1 小時前
#Hashtags
加拿大 Beautiful Day 美好生活市集加拿大Beautiful day美好生活市集生活市集威士忌三文魚果酒D2 Place
「加拿大 Beautiful Day 美好生活市集」 優質食材＋頂級威士忌
news-images
news-images
news-images
去年首屆 舉行的加拿大 Beautiful Day 美好生活市集取得空前成功。
 news-images

疫情令到香港人都未能出國旅遊，炎炎夏日又旅遊癮起， Sheen Choice Ltd 特意舉辦第二屆「加拿大 Beautiful Day 美好生活市集」，承接去年首屆 舉行的加拿大 Beautiful Day 美好生活市集取得空前成功，Sheen Choice Ltd 再次與加拿 大駐香港及澳門總領事館合作，並聯同 D2 Place 及 Free Foundation 於 7 月 9 至 11 日舉 行第二屆加拿大 Beautiful Day 美好生活市集。 是次市集以「多倫多的美好時光」為主題，有多個來自加拿大的優質品牌參與，在現 場出售優質凍肉及海產食材、健康飲品、果酒、威士忌及天然護膚品等多款產品。除了有不同品牌產品可供選購，場內亦設小型展覽區，介紹多倫多一些鮮為人知的 地點及冷知識，並於周末(7 月 9 日及 10 日) 於晚上 6 時至 8 時，舉辦加拿大電影放映 會。活動免費入場，機會難逢，切密錯過！

日期： 2021 年 7 月 9 日至 11 日
時間： 上午11時至下午8時（7 月 9 日及 10 日） 上午11時至下午7時（7 月 11 日）
電影： True North: Inside the Rise of Toronto Basketball (Feature)
日期： 2021 年 7 月 9 日及 10 日 時間： 下午六時至八時
地址： 香港九龍荔枝角長順街 15 號 D2 Place 二期地下 The Garage

news-images
Lohin McKinnon Peated single Malt(Lohin McKinnon單一麥芽泥煤威士忌)活動當日最髑目的威士忌,以卑詩省純淨山泉水精製,並於優質橡木桶中陳釀,於Whisky Bible 2019年度勇奪95.5之分數。活動當天可享有折扣優惠！
 news-images
加拿大野生海產繁多，出品嚴謹安全。B.C. Fine Food 專注於提供野生及可持續的加拿 大海產。特別是三文魚及帶子，野生捕撈，肉質厚實，味道濃郁。屆時還有刺身級的 加拿大野生 Sockeye 三文魚柳、有機大西洋藍青口、野生銀鱈魚柳、及野生大西洋龍蝦 尾等出售。
 news-images
已有半世紀歷史的加拿大 Willowgrove Hill 豬肉,由自家農場研發飼料到培育豬 隻，從不採用抗生素、瘦肉精及激素，是北美洲第一及唯一含有 DHA/EPA Omega 3 及 有機硒的豬肉。而由 Willowgrove Hill 豬肉製成的「即食餸」更是百分百由香港製造， 無添加味精及防腐劑，食用方法簡單方便，只需加熱即可食用。
 news-images
來自加拿大安大略省濱湖尼亞加拉小鎮的森尼堡酒莊，使用當地盛產的水果及果樹製作果酒，並採用冷凍壓榨技術，濃縮果實的糖分、酸度和提取物，使 果汁有濃郁甘美的味道。於活動當日可以以買三送一之優惠選購森尼堡 酒莊的果酒，包括冰梨酒、冰蘋果酒、冰草莓酒、朱古力草莓酒及巧克力藍 莓酒。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/「加拿大-beautiful-day-美好生活市集」-優質食材＋級威士忌-275216
#Hashtags
加拿大 Beautiful Day 美好生活市集加拿大Beautiful day美好生活市集生活市集威士忌三文魚果酒D2 Place

粉囊作美饌 Nespresso ╳ 8大名廚 Gourmet Weeks

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
粉囊作美饌 Nespresso ╳ 8大名廚 Gourmet Weeks
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多