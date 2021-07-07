「加拿大 Beautiful Day 美好生活市集」 優質食材＋頂級威士忌

疫情令到香港人都未能出國旅遊，炎炎夏日又旅遊癮起， Sheen Choice Ltd 特意舉辦第二屆「加拿大 Beautiful Day 美好生活市集」，承接去年首屆 舉行的加拿大 Beautiful Day 美好生活市集取得空前成功，Sheen Choice Ltd 再次與加拿 大駐香港及澳門總領事館合作，並聯同 D2 Place 及 Free Foundation 於 7 月 9 至 11 日舉 行第二屆加拿大 Beautiful Day 美好生活市集。 是次市集以「多倫多的美好時光」為主題，有多個來自加拿大的優質品牌參與，在現 場出售優質凍肉及海產食材、健康飲品、果酒、威士忌及天然護膚品等多款產品。除了有不同品牌產品可供選購，場內亦設小型展覽區，介紹多倫多一些鮮為人知的 地點及冷知識，並於周末(7 月 9 日及 10 日) 於晚上 6 時至 8 時，舉辦加拿大電影放映 會。活動免費入場，機會難逢，切密錯過！



日期： 2021 年 7 月 9 日至 11 日

時間： 上午11時至下午8時（7 月 9 日及 10 日） 上午11時至下午7時（7 月 11 日）

電影： True North: Inside the Rise of Toronto Basketball (Feature)

日期： 2021 年 7 月 9 日及 10 日 時間： 下午六時至八時

地址： 香港九龍荔枝角長順街 15 號 D2 Place 二期地下 The Garage