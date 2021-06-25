「榴槤千金」Durication 馬來西亞AAA級八大品種任食

每年6月至8月適逢馬來西亞榴槤當造期，馬來西亞旅遊局特地與全新品牌「榴槤千金」合作，精選來自當地彭亨州果園、盛產AAA級的貓山王榴槤及其他果園的多個品種，推出低至$580九十分鐘無限任食Durication！場內固定提供品種包括即日空運到港的貓山王、紅蝦、葫蘆，另視乎收成供應的神秘品種有XO、竹腳、紅肉、金包及奶油包等；現場更有帝一榴榴槤甜品選購，有麻糬及金箔芝士蛋糕等；放題未食夠本，可加錢選購新鮮或急凍榴槤回家獨享，幸運的話更可能買到罕有的「黑刺」呢！

文、攝：Winki



有別於泰國或越南的品種於七至八成熟時收割並經人工催熟，馬來西亞產的榴槤多是凌晨時間自然成熟蒂落，並以繩網接住以防爆開，所以是百分百熟透，口感creamy味道濃烈。而在過程中更會發酵出自成一格的香氣，例如金包會有焦糖香氣，甚至花椒麻味或芝士味等，味道也因人而異，而今次大會保證由落地一刻至空運到港限36小時內完成，保證將最新鮮的榴槤奉上。另外，現場每日每個時段均設有獎蒙眼吃榴槤遊戲及最佳服飾獎，活動最後一天更舉行最快答問題5強總決賽，冠軍更可免費獲得全個夏天任食榴槤，於7月11日至9月30日合共12個周期間，每周領取由馬來西亞空運直送原個貓山王榴槤，一供12個！

期間│2021年6月30日至7月11日 收費│$580、$680(按日子及時段收費) 備註│購買4人套票加送榴槤Mochi 4盒(總值$232)

灣仔渡輪碼頭2樓 Pier 1929│3188 9677

預訂│https://inline.app/booking/pier/myevent

查詢│6463 2312