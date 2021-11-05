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「雙11」快閃│每日限量精選「$111」禮遇 　最激尊貴海景房
49 分前
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雙11快閃優惠香港維港凱悅尚萃酒店尊貴客房北角
「雙11」快閃│每日限量精選「$111」禮遇 　最激尊貴海景房
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尊貴海景客房標準大床或雙床住宿一晚 （只限平日）

香港維港凱悅尚萃酒店將於本月10日至14日期間推出「雙11」快閃禮遇，可以低至65折選購精選酒店住宿產品及以低至7折選購餐飲產品，另有全城市抵的每日限量激抵精選「$111」產品，除自助餐外，當中最觸目必定是港幣$111尊貴海景客房標準大床或雙床住宿一晚，由每日早上11時網上開售，一律港幣$111+10%。所有優惠數量有限，售完即止。

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尊貴海景客房

每日$111禮遇

11月10日　標準大床或雙床客房住宿一晚 （只限平日）

11月11日　The Farmhouse咖啡廳自助午餐一位 （只限平日）

11月12日　維港軒及配套服務一日通行證（一位用，只限平日）

11月13日　Cruise空中餐廳及酒吧 分「酣」同味雞尾酒一壺 （750毫升）

11月14日　尊貴海景客房標準大床或雙床住宿一晚 （只限平日）

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Cruise 空中餐廳及酒吧
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The Farmhouse咖啡廳
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以85折預訂The Farmhouse Deli 餅店雙人萃下午茶盛盒　$336.6

111快閃優惠預訂連結

https://flash-sales.buys.hk/hyatt-centric/html/mega-flash-sales-2021-checkout-zh.html

地址│北角邨里一號香港維港凱悅尚萃酒店

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/「雙11」快閃│每日限量精選「111」禮遇-最激尊貴海景房-292084
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