「雙11」快閃│每日限量精選「$111」禮遇 最激尊貴海景房

香港維港凱悅尚萃酒店將於本月10日至14日期間推出「雙11」快閃禮遇，可以低至65折選購精選酒店住宿產品及以低至7折選購餐飲產品，另有全城市抵的每日限量激抵精選「$111」產品，除自助餐外，當中最觸目必定是港幣$111尊貴海景客房標準大床或雙床住宿一晚，由每日早上11時網上開售，一律港幣$111+10%。所有優惠數量有限，售完即止。

每日$111禮遇

11月10日 標準大床或雙床客房住宿一晚 （只限平日）

11月11日 The Farmhouse咖啡廳自助午餐一位 （只限平日）

11月12日 維港軒及配套服務一日通行證（一位用，只限平日）

11月13日 Cruise空中餐廳及酒吧 分「酣」同味雞尾酒一壺 （750毫升）

11月14日 尊貴海景客房標準大床或雙床住宿一晚 （只限平日）

111快閃優惠預訂連結

https://flash-sales.buys.hk/hyatt-centric/html/mega-flash-sales-2021-checkout-zh.html

地址│北角邨里一號香港維港凱悅尚萃酒店