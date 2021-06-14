父親節｜只限今日 父親的浪漫 媽咪雞蛋仔豆腐火腩飯味

所謂「男人的浪漫，豆腐火腩飯」，這句經典相信無人不曉，但若將豆腐火腩放在雞蛋仔內，風味又如何呢？ 連續6年獲得米芝蓮香港街頭小食推介之美譽的媽咪雞蛋仔，向來味道選擇多多，適逢父親節，特別在「爸爸之日」推出限定一日快閃口味──豆腐火腩雞蛋仔，來一點爸爸的浪漫，只此一天。

店舖將泡過油的豆腐和火腩切細碎粒，均勻地鋪滿在已放了秘製蛋漿的特製鐵模夾上 ，每一粒雞蛋仔呈半邊空心、半邊有餡，外表脆脆且內裏綿軟，布滿豆腐和火腩，絕對足料，讓你不單止嗅到濃厚蛋香味及豆腐火腩味，更可以吃到豆腐的清香、濃郁的蛋香、香脆火腩的鹹香，非常合拍。只要2021年6月20日父親節正日親臨【媽咪雞蛋仔】任何一間分店，並在媽咪雞蛋仔Facebook或Instagram專頁分享、@好友及留言: 「I Love Daddy」，即可以$20 原味價錢免費升級品嘗到豆腐火腩雞蛋仔，數量有限，售完即止。