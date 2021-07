【可遇不可求】浪漫粉紅色菠蘿Pinkglow抵港 惠康聽日起率先開賣

菠蘿都有粉紅色咁浪漫?被譽為「叢林中的寶石」的 地捫 (Del Monte) Pinkglow粉紅菠蘿,不但是世界上極之罕有的菠蘿品種,更在美國市場掀起搶購熱潮。全港首批Pinkglow 粉紅菠蘿即將由哥斯達黎加空運直送抵港,由明天起 (7月23日) 於全港指定7間惠康超級市場及特式超級市場率先發售,限量300個,每個售價為$328。

Pinkglow粉紅菠蘿由全球領先的新鮮菠蘿供應商Del Monte栽種,每個菠蘿均在哥斯達黎加的叢林中種植兩年時間才能收成,彌足珍貴。粉紅菠蘿擁有糖果般的香氣,而且酸度更低,味道絕對比傳統菠蘿更極緻,香甜又多汁!

售賣點

銅鑼灣記利佐治街惠康超級廣場、銅鑼灣希慎廣場Market Place、旺角朗豪坊Market Place、大角咀奧海城二期Market Place by Jasons、馬鞍山新港城Market Place by Jasons、九龍站圓方3hreesixty以及中環置地Oliver's the Delicatessen