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【可遇不可求】浪漫粉紅色菠蘿Pinkglow抵港　惠康聽日起率先開賣
30 分前
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浪漫粉紅色菠蘿惠康哥斯達黎加可遇不可求Pinkglow率先開賣
【可遇不可求】浪漫粉紅色菠蘿Pinkglow抵港　惠康聽日起率先開賣
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菠蘿都有粉紅色咁浪漫？被譽為「叢林中的寶石」的 地捫 (Del Monte) Pinkglow粉紅菠蘿，不但是世界上極之罕有的菠蘿品種，更在美國市場掀起搶購熱潮。全港首批Pinkglow 粉紅菠蘿即將由哥斯達黎加空運直送抵港，由明天起 (7月23日) 於全港指定7間惠康超級市場及特式超級市場率先發售，限量300個，每個售價為$328。

Pinkglow粉紅菠蘿由全球領先的新鮮菠蘿供應商Del Monte栽種，每個菠蘿均在哥斯達黎加的叢林中種植兩年時間才能收成，彌足珍貴。粉紅菠蘿擁有糖果般的香氣，而且酸度更低，味道絕對比傳統菠蘿更極緻，香甜又多汁！

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粉紅控更可利用粉紅菠蘿炮製出不同的甜品、cocktail或mocktail，絕對可以成為IG打卡新寵。

售賣點

銅鑼灣記利佐治街惠康超級廣場、銅鑼灣希慎廣場Market Place、旺角朗豪坊Market Place、大角咀奧海城二期Market Place by Jasons、馬鞍山新港城Market Place by Jasons、九龍站圓方3hreesixty以及中環置地Oliver's the Delicatessen

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/【可遇不可求】浪漫粉紅色菠蘿pinkglow抵港　惠康聽日起率先開賣-277004
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