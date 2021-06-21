【夏日Staycation】香港四季酒店悠然夏日住宿優惠

暑假快到，四季酒店推出「悠然夏日住宿優惠」，可以在無邊界游泳池，一邊暢泳，一邊享受涼風，輕鬆嘆住凍飲飽監維港景色，亦可品嚐由四季酒店聯乘護膚品牌Chantecaille推出的下午茶，享受一個愉快假期。

由即日起至9月30日，預訂「悠然夏日住宿優惠」住宿套餐包括使用住客尊屬的無邊界游泳池及以下禮遇：

入住全新裝修的客房

雙人早餐

港幣800元消費額: 適用於龍景軒晚餐， The Lounge或客房餐飲服務

一輛座駕可以優惠價港幣450元享用過夜泊車優惠

6月28日至8日31日期間入住專享瑞士先鋒製錶品牌TAG Heuer運動套裝乙份及港幣500元購物禮券

房價由港幣3,163起，另加一服務費。

入住四季酒店的家長可以為3-8歲小朋友報Amazed Education跨學科興趣班，以科學、藝術、數學、工程學探索專長，課程包括:

即興藝術

超人健身挑戰

如何以科學破案

說說故事

由7月10日至8月27日，2小時課程每位小童收費港幣680元。

查詢或預訂│3196 8333

電郵│res.hongkong@fourseasons.com

與Chantecaille的花漾下午茶約會

由7月1日至8月31日期間，香港四季酒店與奢華護膚品牌Chantecaille 聯乘推出限定下午茶，賓客可於The Lounge 享用或於電子商店購賣外賣。法國護膚品牌 – Chantecaille 以科技萃取鮮花卉及草本精華，修護肌膚同時回復年輕緊緻，時撫平細紋及皺紋，重拾緊緻輪廓。

Chantecaille 的經典鑽石級系列蘊含豐富海藻成分以及紅莓、無咖啡因咖啡萃取，即時緊緻提升、長效紓緩及潤澤肌膚。行政餅房主廚陳永雄及團隊以這些超級食物作靈感製作一系列鹹甜美品，當中包括: 無咖啡因榛子蛋糕、紅桑子朱古力泡芙條及刁草煙三文魚伴海帶牛油意大利香草軟包。

凡於The Lounge 享用二人下午茶，賓客可獲贈鑽石級系列禮物套裝，價值港幣1,800元。於電子商店購賣外賣下午茶亦有相同禮遇。

星期一至五於The Lounge 享用下午茶，價格為港幣658元；週末或公眾假期，價格為港幣698，另加一服務費。外賣下午茶售價為港幣698元。

查詢或預訂│3196 8882

電郵│dining.hkg@fourseasons.com

香港四季酒店以水療療程重啟身心

以1小時45分鐘的淨化排毒身體按摩開始，包括排毒按摩，乾刷和包裹身體去水腫，令肌膚回復活力。另外，酒店的養生專家會為賓客進行45分鐘的顱脊冶療，這個過程有助改善睡眠質素，減少身心壓力和夏日帶來的頭痛。療程結束後水療中心會為賓客準借一杯自選健康果昔。

這個2小時45分鐘的「重啟身心護理」價格為港幣3,900，另加一服務費。

查詢或預訂│3196 8900

電郵│spa.hkg@fourseasons.com