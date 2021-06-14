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【月餅出籠】姜濤同你摘星賞月　全新Häagen-Dazs雪糕月餅今日起預訂低至64折
10 小時前
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【月餅出籠】姜濤同你摘星賞月　全新Häagen-Dazs雪糕月餅今日起預訂低至64折
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仲係三十幾度滴住汗又要開始搶月餅，今個中秋節Häagen-Dazs推出「摘星許願」（Twinkle Twinkle Little Wishes）雪糕月餅系列，更請來全城至亮嘅「姜濤星」為品牌拍攝「摘星之旅」平面及電視廣告，4款平面廣告已於今日正式曝光。由即日起至8月16日於Häagen-Dazs專門店或網上商店訂購各款雪糕月餅，一般客戶可享低至68折早鳥優惠，特選客戶Häagen-Dazs Club金卡、銀卡會員或DBS信用卡持卡人客戶更尊享低至64折尊貴優惠。

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七星‧鏡月，白桃流心 x 士多啤梨雪糕，小白兔追逐果香四溢的明月，拼湊璀璨奪目的流星雨美景。一般客戶早鳥價$489
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和‧望月糅合中秋湯圓概念，於朱古力中加入黑白芝麻、花生及紫薯製成新式外層，摒棄舊有對月餅及湯圓的特定形象，把兩者口味融會貫通，一次滿足你多個願望。一般客戶早鳥價$289
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彩花‧盈月，多彩的朱古力脆皮搭配多款食用花瓣和經典雪糕口味。一般客戶早鳥價$809

今年重點推介有「七星‧鏡月」、「九星‧華月」、「彩花‧盈月」及「星鑽‧賞月」，另有「星‧華麗」、「星‧明月」及「星‧同趣」等，凡購買任何雪糕月餅兩盒或以上，每盒均可獲贈「單球雪糕券及雪糕蛋糕$50優惠券」乙張；而購買五盒或以上，可獲贈「Thank You Gift」一套，每套包括「單球雪糕券」四張、「堂食雪糕火鍋$100優惠券」一張、「雪糕蛋糕$80優惠券」一張、「禮劵套裝9折優惠券」一張、及「禮品9折優惠券」一張。

查詢│2629 6116

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/【月餅出籠】姜濤同你摘星賞月　全新häagen-dazs雪糕月餅今日起預訂低至64折-271894
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