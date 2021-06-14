【月餅出籠】姜濤同你摘星賞月 全新Häagen-Dazs雪糕月餅今日起預訂低至64折

仲係三十幾度滴住汗又要開始搶月餅，今個中秋節Häagen-Dazs推出「摘星許願」（Twinkle Twinkle Little Wishes）雪糕月餅系列，更請來全城至亮嘅「姜濤星」為品牌拍攝「摘星之旅」平面及電視廣告，4款平面廣告已於今日正式曝光。由即日起至8月16日於Häagen-Dazs專門店或網上商店訂購各款雪糕月餅，一般客戶可享低至68折早鳥優惠，特選客戶Häagen-Dazs Club金卡、銀卡會員或DBS信用卡持卡人客戶更尊享低至64折尊貴優惠。

今年重點推介有「七星‧鏡月」、「九星‧華月」、「彩花‧盈月」及「星鑽‧賞月」，另有「星‧華麗」、「星‧明月」及「星‧同趣」等，凡購買任何雪糕月餅兩盒或以上，每盒均可獲贈「單球雪糕券及雪糕蛋糕$50優惠券」乙張；而購買五盒或以上，可獲贈「Thank You Gift」一套，每套包括「單球雪糕券」四張、「堂食雪糕火鍋$100優惠券」一張、「雪糕蛋糕$80優惠券」一張、「禮劵套裝9折優惠券」一張、及「禮品9折優惠券」一張。

查詢│2629 6116