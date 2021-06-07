【期間限定】Burberry下午茶登陸尖沙咀 復古三層架+意式蕃茄芝士+阿芳素芒果棒

位於K11 MUSEA的Artisan Lounge與Burberry合作，於6月14日至7月2日推出期間限定下午茶。包括多款精美鹹甜點，Burberry忠粉必食！

這次的Artisan Lounge x Burberry下午茶，靈感來自Burberry最新的2021年秋季系列“Olympia”，主打當代古典主義，及希臘女神像所散發的女性力與美，設計出多款融合意大利歷史和文化的美味佳餚。

下午茶菜單嚴選清新時令食材，包括意式蕃茄芝士、牛油果蕃茄撻、藍莓芝士撻；以及用上最頂級的印度阿方索芒果製成的阿芳素芒果棒。另外亦有以羅馬圓柱為概念的可可豆朱古力脆圓柱，再加上印上Burberry經典標誌的飲品，每款都別具心思！

Artisan Lounge x Burberry下午茶

供應日期：2021年6月14日至7月2日

供應時間：上午11時至晚上10時

價錢：兩位HK$798（另收加一服務費）