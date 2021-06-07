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【期間限定】Burberry下午茶登陸尖沙咀 復古三層架+意式蕃茄芝士+阿芳素芒果棒
2021-06-07
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Burberry下午茶K11 MUSEA尖沙咀好去處Artisan Lounge
【期間限定】Burberry下午茶登陸尖沙咀 復古三層架+意式蕃茄芝士+阿芳素芒果棒
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【期間限定】Burberry下午茶登陸尖沙咀 復古三層架+意式蕃茄芝士+阿芳素芒果棒

位於K11 MUSEA的Artisan Lounge與Burberry合作，於6月14日至7月2日推出期間限定下午茶。包括多款精美鹹甜點，Burberry忠粉必食！

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Burberry聯乘Artisan Lounge新推限定下午茶！

這次的Artisan Lounge x Burberry下午茶，靈感來自Burberry最新的2021年秋季系列“Olympia”，主打當代古典主義，及希臘女神像所散發的女性力與美，設計出多款融合意大利歷史和文化的美味佳餚。

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下午茶靈感來自Burberry最新的2021年秋季系列“Olympia”

下午茶菜單嚴選清新時令食材，包括意式蕃茄芝士、牛油果蕃茄撻、藍莓芝士撻；以及用上最頂級的印度阿方索芒果製成的阿芳素芒果棒。另外亦有以羅馬圓柱為概念的可可豆朱古力脆圓柱，再加上印上Burberry經典標誌的飲品，每款都別具心思！

Artisan Lounge x Burberry下午茶
供應日期：2021年6月14日至7月2日
供應時間：上午11時至晚上10時
價錢：兩位HK$798（另收加一服務費）
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/【期間限定】burberry下午茶登陸尖沙咀-復古三層架意式蕃茄芝士阿芳素芒果棒-270871
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