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【獨家優惠】兩款產地直送榴槤甜品推介 泰國大熱金枕頭芝士蛋糕+馬來西亞榴槤班戟
5 小時前
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【獨家優惠】兩款產地直送榴槤甜品推介 泰國大熱金枕頭芝士蛋糕+馬來西亞榴槤班戟
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【獨家優惠】兩款產地直送榴槤甜品推介 泰國大熱金枕頭芝士蛋糕+馬來西亞榴槤班戟

夏天是水果當造的日子！除了芒果之外，榴槤也是其中之一。近年盛產榴槤的國家都相繼推出不同榴槤甜品。以下為大家介紹2款近期大熱榴槤甜品，不但真材實料，而且全部由產地直送香港！即使不能去旅行，都可以在港吃到正宗榴槤風味。

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IVAN FACTORY主打各款榴槤蛋糕。
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芝士蛋糕上有原粒的新鮮金枕頭榴槤。

【泰國IVAN FACTORY—冰鮮金枕頭榴槤芝士蛋糕】（半磅裝$298/半磅裝$438

泰國貴為榴槤盛產國，亦有推出不同榴槤相關甜品。其中IVAN FACTORY出品的金枕頭榴槤芝士蛋糕，更是打卡必食！這款半磅的冰鮮金枕頭榴槤芝士蛋糕，鋪滿足料原粒頂級的新鮮金枕頭榴槤。入口啖啖榴槤果肉，齒頰留香，配上紐西蘭忌廉芝士及淡忌廉，濃而不膩。不但能夠吃到原粒金枕頭，同時能吃到綿密的芝士蛋糕，一次過滿足你兩個願望！

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加上忌廉芝士及淡忌廉，濃而不膩。
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近期打卡必食甜品非它莫屬。

【馬來西亞榴槤蜜語—榴槤班戟】

除了泰國金枕頭之外，馬來西亞的榴槤亦有不少捧場客。這款榴槤班戟用上班戟皮包著純榴槤果肉和奶油，不含防腐劑、染色素人造調味。解凍即食，軟軟綿綿又冰涼的享受，令人回味無窮！

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馬來西亞的榴槤亦有不少捧場客。
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榴槤班戟包著純榴槤果肉和奶油。
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冰涼感覺最適合夏天食！

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產品傳送門：

泰國IVAN FACTORY 冰鮮金枕頭榴槤芝士蛋糕

馬來西亞榴槤蜜語 榴槤班戟

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/【獨家優惠】兩款產地直送榴槤甜品推介-泰國大熱金枕頭芝士蛋糕馬來西亞榴槤班戟-272212
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