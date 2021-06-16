【獨家優惠】北海道直送LeTao朱古力雙層芝士蛋糕

提到北海道芝士蛋糕相信大家一定會想起LeTAO，LeTAO的招牌雙層芝士蛋糕深受當地人及遊客歡迎，每年熱銷近250萬個。最近遊牧雜貨引入了LeTAO朱古力雙層芝士蛋糕，讓大家在香港也能享受到來自北海道的美味！

LeTAO朱古力雙層芝士蛋糕以口味清爽的義大利馬斯卡彭乳酪(Mascarpone Cheese)及濃郁的澳洲奶油芝士(Cream Cheese)製作而成，再搭配上北海道生產的小麥粉和鮮奶油，所用的材料十分講究。芝士蛋糕上層是口感柔軟的乳酪蛋糕，面層鋪上微苦的可可醇和，而下層則是兩層烘烤的乳酪，多層次的口感配上香濃的芝士味，超吸引呀！

am730讀者更有專屬優惠，只要於結帳前輸入「am5off」優惠碼，即享全單5%折扣優惠！

詳情：https://store.travelpop.hk/collections/LeTao 朱古力雙層芝士蛋糕 (冷凍運送)