【獨家優惠】炎夏必食！日本北海道Mireica招牌Catalana布甸

最近天氣炎熱，返屋企最想沖個涼，再來一口冰涼甜品！日本北海道甜品品牌Mireica札幌，起源自西班牙加泰羅尼亞，深受意大利人歡迎。其代表作Catalana布甸，採用大量北海道新鮮奶油，又香又純淨，焦糖瑪奇朵口味更將焦糖的芬芳及咖啡的苦澀，完美融入柔滑細膩的布甸中，每一口也像咖啡雪糕般，在口中慢慢融化，口中充滿柔滑口感，更可以將隨附的焦糖醬加在布甸上，口感更豐富！食用前只要在室溫下融化30至40分鐘，回家打開雪櫃拿出來，沖完涼剛剛好有得食！

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