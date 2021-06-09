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【獨家優惠】炎夏必食！日本北海道Mireica招牌Catalana布甸
4 小時前
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MireicaCatalana布甸布甸Mireica札幌甜品
【獨家優惠】炎夏必食！日本北海道Mireica招牌Catalana布甸
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最近天氣炎熱，返屋企最想沖個涼，再來一口冰涼甜品！日本北海道甜品品牌Mireica札幌，起源自西班牙加泰羅尼亞，深受意大利人歡迎。其代表作Catalana布甸，採用大量北海道新鮮奶油，又香又純淨，焦糖瑪奇朵口味更將焦糖的芬芳及咖啡的苦澀，完美融入柔滑細膩的布甸中，每一口也像咖啡雪糕般，在口中慢慢融化，口中充滿柔滑口感，更可以將隨附的焦糖醬加在布甸上，口感更豐富！食用前只要在室溫下融化30至40分鐘，回家打開雪櫃拿出來，沖完涼剛剛好有得食！

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焦糖瑪奇朵口味將焦糖的芬芳及咖啡的苦澀，融入柔滑細膩的布甸中。

am730讀者更有專屬優惠，只要於結帳前輸入「am5off」優惠碼，即享全單5%折扣優惠！

詳情：https://store.travelpop.hk/collections/Mireica 札幌Catalana布甸 - 焦糖瑪奇朵口味 (260g) (冷凍運送)

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/【獨家優惠】炎夏必食！日本北海道mireica招牌catalana布甸-272255
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