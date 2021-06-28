【睇咗當去咗】泰國米芝蓮指南第五版將加入「大城」

將於 2021 年底出爐的泰國第五版 《米芝蓮指南》將擴大足跡，涵蓋多一個城市 ── 歷史悠久的「大城」（Ayutthaya）。這個又名「帕那空思阿瑜陀耶」（Phra Nakhon Si Ayutthaya）的古都是泰國其中一個主要的旅遊地點，自 1991 年被聯合國教科文組織列為世界遺產之一。

作為具備新時代魅力的古都，大城有着精彩而多元的景點，讓不同年紀、不同志趣的旅客都能樂而忘返。《米芝蓮指南》國際總監 Gwendal Poullennec 形容，大城充分展現了泰國悠久的美食文化，是當地其中一個歷史寶庫。這座引人入勝的古都曾經是國際外交和貿易中心，融會了各國文化，例如來自葡萄牙、日本、印度和波斯等地的烹飪技巧，都為大城帶來影響，令當地的美食別具一格。此外，大城被三條河流環繞，這也讓這古城享有豐富的食物資源，包括淡水魚、河蝦、新鮮的蔬菜和水果等。

大城曾經是泰國首都（又稱為「暹」），當時城中住了很多外國人，這些外來文化對當地的泰國烹飪衍生了深遠的影響，好像泰國大受歡迎的菜式馬沙文咖哩（Massaman Curry）便是採用了印度或波斯文化中運用椰奶，以及在咖哩中使用香料的做法。 而泰國蛋黃花（Thong Yip）和蛋黃球（Thong Yod）等美食，則是源於葡萄牙人把雞蛋和蛋黃用於甜點之中。

現時，位於距離現今首都曼谷不遠的大城，亦是泰國最受歡迎的旅遊地點之一，旅客只要乘搭火車或船就能輕易到達。這城市有大量值得到訪的景點 ── 既有古老的廟宇，也有具日本、葡萄牙和荷蘭風格的建築。這裏還有 Krirk Yoonpun 玩具博物館、泰國船博物館、遊船河等節目，活動多姿多彩。



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