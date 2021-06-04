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【酒店下午茶】朗廷酒店新推「與愛麗絲共聚」下午茶 網上預訂享8折優惠
2021-06-04
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【酒店下午茶】朗廷酒店新推「與愛麗絲共聚」下午茶 網上預訂享8折優惠
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【酒店下午茶】朗廷酒店新推「與愛麗絲共聚」下午茶 網上預訂享8折優惠

為慶祝朗廷酒店成立156週年，香港朗廷酒店廷廊與英國國際貿易部合作，推出「與愛麗絲共聚」下午茶，讓大家感受最傳統的英式文化。

「與愛麗絲共聚」下午茶的創作靈感來自經典文學巨著《愛麗絲夢遊仙境》，採用多款優質英國食材，包括以著名的英國The Botanist氈酒製作成The Botanist氈酒檸檬青檸餡餅。「Eat Me」粉紅馬卡龍選用英國士多啤梨製成的果醬，加上淡淡清香的玫瑰，甜而不膩；「Paint Me & Pick Me」的糖製小雛菊配有畫筆，讓大家自己動手將豔麗搶眼的可食用「顏料」（紅桑子醬）自由塗上放於朱古力花盆中的糖製小雛菊，邊畫邊食，大增趣味感。「Drink Me」則以Bruichladdich威士忌和雲尼拿蛋黃醬配合傳統英式太妃糖蛋糕，絕對是「打卡」之選。除了以上「愛麗絲」必備主題甜點，亦有以英國士多啤梨、吉士和鮮忌廉製成的經典乳脂鬆蛋糕。

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朗廷酒店推出「與愛麗絲共聚」下午茶
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創作靈感來自經典文學巨著《愛麗絲夢遊仙境》

鹹點部分包括蘇格蘭煙三文魚配烚三文魚卷、愛爾蘭蟹肉手指三明治配雞尾酒蝦、無花果醬配鵝肝醬，以及蘑菇餡餅。當然少不了英式鬆餅及提子鬆餅，配以傳統的德文郡厚忌廉、士多啤梨及玫瑰花醬，絕對是下午茶必食！

下午茶可選配精選優質JING茶品或Taittinger香檳。下午茶定價每位港幣398元*，兩位港幣688元*；飮品升級至Taittinger香檳為每位港幣588元*，兩位港幣888元*。大家亦可另選擇享受由 Artesian獲獎團隊特別以Brighton氈酒調製的「Great to be Gin」，網上預訂可享高達八折優惠。

「與愛麗絲共聚」下午茶逢星期一至五於下午3時至5時30分供應，逢周末及公眾假期則於兩個時段供應，分別是下午2時15分至4 時15 分及下午4時30分至6時30分。供應日期由2021年6月10日至7月31日。

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粉紅馬卡龍選用英國士多啤梨。
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氈酒檸檬青檸餡餅以英國著名The Botanist氈酒製成。
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「Paint me & Pick me」糖製小雛菊可以讓大家自行塗上「顏料」。

除了下午茶之外，香港朗廷酒店亦有推出一系列住宿套餐，包括「歡慶時刻住宿套餐」、「美食假期住宿套餐」、「健康之旅住宿套餐」、「親子住宿假期住宿套餐」和「萬千寵愛寵物住宿套餐」。有興趣可到酒店網頁了解詳情。

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樂慶時刻住宿系列
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主臥套房
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城市景豪華客房
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/【酒店下午茶】朗廷酒店新推「與愛麗絲共聚」下午茶-網上預訂享8折優惠-270666
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