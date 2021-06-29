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【7.1放假有著數】三星台菜食堂馬鞍山新店　俾$1即可拎走換購盒裝鮑魚滷肉拌麵
10 小時前
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三星台菜食堂馬鞍山換購鮑魚滷肉拌麵放假食餐好概念店
【7.1放假有著數】三星台菜食堂馬鞍山新店　俾$1即可拎走換購盒裝鮑魚滷肉拌麵
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招牌醉雞脾麵配、麻辣鴨血麵配全新水果夏日特飲，以奇異果、士多啤梨及菠蘿等沖調。
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三星台菜食堂繼三間分店後再下一城，將於７月1日於馬鞍山新港城中心開設全新2,500呎概念店，以嶄新形象和豐富創新美食示人。有別於傳統式餐廳，新店參考了共享工作空間的模式，正中央放上一張可坐30人長檯，也有特別顧及小孩而設的兒童專座及活動式VIP房間，而近門口位置特設台式特飲水吧，同時照顧想外賣飲品的食客。

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每盒麵食都內附一包伴餸及一包麵條，只需將伴餸原封加熱5分鐘後，再加入煮好的麵條便可享用，適合忙碌的香港人，即使足不出戶，都可烹調出食香味俱全的台灣地道口味，$1有得換激抵！
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鮑魚滷肉拌麵內含兩隻鮑魚及滷肉(約210g)及麵條料包100g，矜貴的鮑魚配上以豬骨、紅蔥、香蒜及香菇慢火煮成金黃滷肉醬，伴以台灣Ｑ彈手工麵。鮑魚滷肉拌麵百分百由台灣進口，採用高溫殺菌方式制作，以保存食材豐富的營養和鮮味，更不含防腐劑與色素，並已通過ISO22000食品安全管理系統及HACCP食品衛生認證，絕對是真材實料，信心保證。

為慶祝全新概念店的開幕，三星台菜食堂陸續推出不同驚喜優惠。打響頭炮即日起至7月31日期間，於三星網上商店購物，可享高達18%折扣優惠；另於7月1日開幕當日，市民可到馬鞍山店，分別於三個時段 (11:00am-1:00pm / 3:00-4:00pm / 5:00-6:00pm)，以優惠價$1換購三星台菜食堂「家的味道」系列盒裝鮑魚滷肉伴麵乙盒 (原價港幣$108)，限量100盒，先到先得，換完即止。

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馬鞍山鞍祿街18號MOSTown新港城中心(4期)2樓2129號舖
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/【7-1放假有著數】三星台菜食堂馬鞍山新店　俾1即可拎走換購盒裝鮑魚滷肉拌麵-273929
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