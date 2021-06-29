【7.1放假有著數】三星台菜食堂馬鞍山新店 俾$1即可拎走換購盒裝鮑魚滷肉拌麵

三星台菜食堂繼三間分店後再下一城，將於７月1日於馬鞍山新港城中心開設全新2,500呎概念店，以嶄新形象和豐富創新美食示人。有別於傳統式餐廳，新店參考了共享工作空間的模式，正中央放上一張可坐30人長檯，也有特別顧及小孩而設的兒童專座及活動式VIP房間，而近門口位置特設台式特飲水吧，同時照顧想外賣飲品的食客。

為慶祝全新概念店的開幕，三星台菜食堂陸續推出不同驚喜優惠。打響頭炮即日起至7月31日期間，於三星網上商店購物，可享高達18%折扣優惠；另於7月1日開幕當日，市民可到馬鞍山店，分別於三個時段 (11:00am-1:00pm / 3:00-4:00pm / 5:00-6:00pm)，以優惠價$1換購三星台菜食堂「家的味道」系列盒裝鮑魚滷肉伴麵乙盒 (原價港幣$108)，限量100盒，先到先得，換完即止。