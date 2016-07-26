一幻拉麵荃新天地優惠繼續驚喜 新店限定黑蒜叉燒蝦湯拉麵

日本北海道札幌長龍店「一幻拉麵」登陸香港三年，先後於港島、九龍及新界區開設分店，現再下一城進駐新界荃灣荃新天地開設第五間分店！除了保留日本總店及香港分店的招牌蝦湯拉麵及小食外，更特別加入全新「黑蒜叉燒蝦湯拉麵」，沿用一幻招牌甜蝦湯底，以蝦油起鑊爆香蒜蓉和薑蓉，經過爆炒的蒜和薑沒有了辛辣味，反而釋放出醇和的甜味和香氣，然後加入主角黑蒜，黑蒜中的微量元素含量較高，味道帶酸甜，沒有一般大蒜的刺激味，一幻招牌蝦湯湯頭混合黑蒜獨特甜香，隱隱散發出可引起食慾的濃郁味道，師傅最後更會在拉麵上澆上充滿風味的日本黑蒜油，令整碗湯的黑蒜味道更添層次感。

為慶祝新店開幕，一幻拉麵將推出多項優惠驚喜，繼「拉麵買一送一」，陸續推出更多優惠

(2021 年 7 月 13 日至 2021 年 7 月 31 日 )

新店限定拉麵二人套餐 (兩位用) $238

自選兩款拉麵或拌麵

自選兩款小食

兩款指定飲品

贈送為慶祝荃新天地新店開業而訂製的限量版摺疊式環保飯盒，採用符合食用標準的矽膠，密封性能良好，方便攜帶，可放入微波爐加熱。惠顧新店限定二人套餐即可獲贈乙個。數量有限，送完即止。