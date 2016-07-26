一幻拉麵荃新天地優惠繼續驚喜 新店限定黑蒜叉燒蝦湯拉麵
2 小時前
一幻拉麵荃新天地優惠繼續驚喜 新店限定黑蒜叉燒蝦湯拉麵
日本北海道札幌長龍店「一幻拉麵」登陸香港三年，先後於港島、九龍及新界區開設分店，現再下一城進駐新界荃灣荃新天地開設第五間分店！除了保留日本總店及香港分店的招牌蝦湯拉麵及小食外，更特別加入全新「黑蒜叉燒蝦湯拉麵」，沿用一幻招牌甜蝦湯底，以蝦油起鑊爆香蒜蓉和薑蓉，經過爆炒的蒜和薑沒有了辛辣味，反而釋放出醇和的甜味和香氣，然後加入主角黑蒜，黑蒜中的微量元素含量較高，味道帶酸甜，沒有一般大蒜的刺激味，一幻招牌蝦湯湯頭混合黑蒜獨特甜香，隱隱散發出可引起食慾的濃郁味道，師傅最後更會在拉麵上澆上充滿風味的日本黑蒜油，令整碗湯的黑蒜味道更添層次感。
為慶祝新店開幕，一幻拉麵將推出多項優惠驚喜，繼「拉麵買一送一」，陸續推出更多優惠
(2021年7月13日至2021年7月31日)
新店限定拉麵二人套餐 (兩位用) $238
- 自選兩款拉麵或拌麵
- 自選兩款小食
- 兩款指定飲品
- 贈送為慶祝荃新天地新店開業而訂製的限量版摺疊式環保飯盒，採用符合食用標準的矽膠，密封性能良好，方便攜帶，可放入微波爐加熱。惠顧新店限定二人套餐即可獲贈乙個。數量有限，送完即止。
(2021年8月1日至31日)
只要惠顧消費金額滿$100即可獲贈$100現金券，食滿$200可獲贈$200現金券，如此類推，多食多送、沒有上限。現金券有效期為發出日起計2個月，此券只適用於荃新天地新店堂食之用，優惠受條款約束，詳情請參閱現金券背面，或向店員查詢。
(2021年9月1日至30日)
一幻與人氣日本遊戲機中心NAMCO破天荒合作，推出「食玩祭」，於NAMCO荃新天地店推出期間限定一幻夾公仔機遊戲，同時一幻荃新天地店亦會推出期間限定NAMCO特別套餐，務求讓顧客可以享受到一站式食玩樂趣。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/一幻拉麵荃新天地新店優惠繼續驚喜 限定黑蒜叉燒蝦湯拉麵-275711