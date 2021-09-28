Am730
Am730
Am730
Am730
Travel . Food
下班後的串串貢
2 小時前
#Hashtags
串燒燒鳥日式料理鐵行里浮世繪老虎雞尾酒鐵板燒刺身壽司雞串燒ODDSBENTROI本格下班後男人
下班後的串串貢

經過一天辛勞，「下班族」(特別是男性)都愛happy hour吹吹水，一串串經炭火洗禮的日式串燒是不二之選，愛吃甚麼部位就甚麼部位，自己話事！

文：Winki    攝：Winki、部分由店方提供

ODDS刁鑽雞串燒盛宴

極具創意的頂尖日式高級料理，將日本菜系常見的鐵板燒、燒鳥、刺身及壽司幾個範疇創作出令人驚嘆的配搭，當中有極度刁鑽的大阪風雞串燒(Yakitori)，師傅使用本地農場新鮮雞炮製，由頭食到尾一共15個位置，限量稀有部位包括雞冠、雞食道、雞掌心、雞蠔肉、雞腸及七里香等，除單點外設一人前套餐，包括12款雞串燒連大阪風雞白湯、日式薑蔥雞皮雞油、蒸蛋及料理長一品等共7道菜。

中環德輔道中4-4A渣打銀行大廈G2舖│

BENTROI本格鐵行里男人小天地

隱身於神秘的鐵行里，只佔440呎的小店分為立食及單座區，串燒師傅表演的舞台後方，就是傳統日本浮世繪老虎，甚有日本居酒屋的大男人氛圍。餐牌主打新鮮雞及牛肉串燒，佐酒小食及主食種類也甚豐，單點外設Chef’s menu($350)，包括湯、沙律、主食(串燒或煮物)。店方供應4款以橙及檸檬為主的雞尾酒及house sake，另設Prosecco及清酒任飲時段。

中環鐵行里10號地舖│2838 8865

下班後的串串貢

Am730
展開相集
共 13 張照片
Am730
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/下班後的串串貢-287346
#Hashtags
串燒燒鳥日式料理鐵行里浮世繪老虎雞尾酒鐵板燒刺身壽司雞串燒ODDSBENTROI本格下班後男人

日本人氣唐揚炸雞專門店抵港必試No.1雞胸肉

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
日本人氣唐揚炸雞專門店抵港必試No.1雞胸肉
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多