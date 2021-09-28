下班後的串串貢
經過一天辛勞，「下班族」(特別是男性)都愛happy hour吹吹水，一串串經炭火洗禮的日式串燒是不二之選，愛吃甚麼部位就甚麼部位，自己話事！
文：Winki 攝：Winki、部分由店方提供
ODDS刁鑽雞串燒盛宴
極具創意的頂尖日式高級料理，將日本菜系常見的鐵板燒、燒鳥、刺身及壽司幾個範疇創作出令人驚嘆的配搭，當中有極度刁鑽的大阪風雞串燒(Yakitori)，師傅使用本地農場新鮮雞炮製，由頭食到尾一共15個位置，限量稀有部位包括雞冠、雞食道、雞掌心、雞蠔肉、雞腸及七里香等，除單點外設一人前套餐，包括12款雞串燒連大阪風雞白湯、日式薑蔥雞皮雞油、蒸蛋及料理長一品等共7道菜。
中環德輔道中4-4A渣打銀行大廈G2舖│
BENTROI本格鐵行里男人小天地
隱身於神秘的鐵行里，只佔440呎的小店分為立食及單座區，串燒師傅表演的舞台後方，就是傳統日本浮世繪老虎，甚有日本居酒屋的大男人氛圍。餐牌主打新鮮雞及牛肉串燒，佐酒小食及主食種類也甚豐，單點外設Chef’s menu($350)，包括湯、沙律、主食(串燒或煮物)。店方供應4款以橙及檸檬為主的雞尾酒及house sake，另設Prosecco及清酒任飲時段。
中環鐵行里10號地舖│2838 8865
下班後的串串貢
1 / 13
ODDS◣雞串燒，左起雞冠、雞食道、雞掌心、七里香。雞冠入口煙韌中帶爽，七里香(雞屁股)平日不敢吃，燒過後油香到不能抗拒。
2 / 13
ODDS◣煙熏吞拿魚腩佐日本四國產曉蛋香醬油 $428
4 / 13
ODDS◣吞拿魚腩黑毛和牛他他佐魚子醬 $400
6 / 13
ODDS◣和牛海膽釜飯 $1,888飛驒和牛 / $1,688宮崎和牛
7 / 13
ODDS◣鵝肝醬富有柿蓉
最中餅 $128/件
10 / 13
BENTROI本格◣雞串燒，上左起雞軟骨、紫蘇葉雞腿、雞心、雞胸、雞腎；下左起雞皮、雞胸軟骨、雞翼、免治雞肉串。$33/串
11 / 13
BENTROI本格◣大「盤」粉麵飯啱晒大男人，當中有明太子烏冬及香煎鵝肝飯。
12 / 13
BENTROI本格◣Masumu Sunrise
$59(HH)/$79(NH)
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BENTROI本格◣中環鐵行里10號地舖
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ODDS◣雞串燒，左起雞冠、雞食道、雞掌心、七里香。雞冠入口煙韌中帶爽，七里香(雞屁股)平日不敢吃，燒過後油香到不能抗拒。
2 / 13
ODDS◣煙熏吞拿魚腩佐日本四國產曉蛋香醬油 $428
4 / 13
ODDS◣吞拿魚腩黑毛和牛他他佐魚子醬 $400
6 / 13
ODDS◣和牛海膽釜飯 $1,888飛驒和牛 / $1,688宮崎和牛
7 / 13
ODDS◣鵝肝醬富有柿蓉
最中餅 $128/件
10 / 13
BENTROI本格◣雞串燒，上左起雞軟骨、紫蘇葉雞腿、雞心、雞胸、雞腎；下左起雞皮、雞胸軟骨、雞翼、免治雞肉串。$33/串
11 / 13
BENTROI本格◣大「盤」粉麵飯啱晒大男人，當中有明太子烏冬及香煎鵝肝飯。
12 / 13
BENTROI本格◣Masumu Sunrise
$59(HH)/$79(NH)
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BENTROI本格◣中環鐵行里10號地舖
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資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/下班後的串串貢-287346