中環扒房推無限時任食4種扒 必試澳洲安格斯側膜橫肌牛扒 肉質香嫩 牛味濃郁

想在中環吃一餐有質素的西餐？價錢不一定很離地。位於中環蘭桂芳附近的西餐扒房Porterhouse Seafood & Steak，向來主打頂級肉食及各地海鮮，食物有質素。最近他們就推出了一個無限時任食靚扒的Let's Meat套餐，每位$598，以中環物價來說其實不算貴。套餐逢星期日至星期二晚上供應，有齊餐湯、頭盤、主菜及甜品，其中5款主菜可以任食，食物選擇豐富。

無限量任點任食4款肉類

Let's Meat套餐中，餐湯可自選龍蝦濃湯或西班牙洋蔥湯，前菜可選凱撒沙律、三文魚他他，或今次推介的生牛肉他他：廚師先將新鮮澳洲安格斯牛柳以人手切碎，之後加入青蔥、橄欖油等多種食材醃製6至8小時，再用蛋黃調味，入口層次豐富。

主菜方面，有澳洲安格斯西冷牛扒、烤新西蘭羊架、烤加拿大豬扒及燉牛面頰意大利寬扁麵，必試澳洲安格斯側膜橫肌牛扒，平常較為少見，表面煎得焦香，肉質香嫩，牛味濃郁。甜品方面，有自家製雪糕及雪葩。整體來說，食物味道不錯，而且套餐沒有時間限制，可以慢慢歎。有興趣的話，不妨考慮相約三五知己一起去吃吧！

Let's Meat套餐 優惠期：逢星期日至星期二的晚上 兩位起計，每位$598（另加一服務費） Porterhouse Seafood & Steak 地址：中環德己立街30-36號加州大廈7樓 電話： 2522 6366 營業時間： 午巿時段：星期一至星期五上午11時30分至下午3時 早午餐時段：星期六、星期日及公眾假期上午11時30分至下午3時45分 晚巿時段：每日晚上6時至凌晨12時

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