中環扒房推無限時任食4種扒 必試澳洲安格斯側膜橫肌牛扒 肉質香嫩 牛味濃郁
3 小時前
中環扒房推無限時任食4種扒 必試澳洲安格斯側膜橫肌牛扒 肉質香嫩 牛味濃郁
想在中環吃一餐有質素的西餐？價錢不一定很離地。位於中環蘭桂芳附近的西餐扒房Porterhouse Seafood & Steak，向來主打頂級肉食及各地海鮮，食物有質素。最近他們就推出了一個無限時任食靚扒的Let's Meat套餐，每位$598，以中環物價來說其實不算貴。套餐逢星期日至星期二晚上供應，有齊餐湯、頭盤、主菜及甜品，其中5款主菜可以任食，食物選擇豐富。
無限量任點任食4款肉類
Let's Meat套餐中，餐湯可自選龍蝦濃湯或西班牙洋蔥湯，前菜可選凱撒沙律、三文魚他他，或今次推介的生牛肉他他：廚師先將新鮮澳洲安格斯牛柳以人手切碎，之後加入青蔥、橄欖油等多種食材醃製6至8小時，再用蛋黃調味，入口層次豐富。
主菜方面，有澳洲安格斯西冷牛扒、烤新西蘭羊架、烤加拿大豬扒及燉牛面頰意大利寬扁麵，必試澳洲安格斯側膜橫肌牛扒，平常較為少見，表面煎得焦香，肉質香嫩，牛味濃郁。甜品方面，有自家製雪糕及雪葩。整體來說，食物味道不錯，而且套餐沒有時間限制，可以慢慢歎。有興趣的話，不妨考慮相約三五知己一起去吃吧！
Let's Meat套餐
優惠期：逢星期日至星期二的晚上
兩位起計，每位$598（另加一服務費）
Porterhouse Seafood & Steak
地址：中環德己立街30-36號加州大廈7樓
電話： 2522 6366
營業時間：
午巿時段：星期一至星期五上午11時30分至下午3時
早午餐時段：星期六、星期日及公眾假期上午11時30分至下午3時45分
晚巿時段：每日晚上6時至凌晨12時
更多飲食資訊：
壽司郎｜11款秋季限定商品 必食雪花和牛壽司$27 罕見炙燒伊佐木壽司$17
港女賣正宗尼泊爾家傳餃子 醬汁香辣有層次
大閘蟹2021｜大閘蟹點煮點拆唔浪費？行政總廚教你正確拆蟹5步驟！洗蟹切記要xx？蟹心部位不能吃！
大閘蟹2021｜酒樓總廚教新手揀蟹三大重點 揀鮮味爆膏大閘蟹最緊要睇隻眼
好掛住日本？｜5間真．日本過江龍餐廳推介 豐洲直送魚生 鬆軟日式梳乎里 裝潢跟足日本總店
糧尾食乜好｜港九$60內高質小店必食推介 日式烤肉／一人火鍋／瑞士雞髀／煎肉餅
香港西餐｜四大求婚／紀念日／生日慶祝必食高質西餐廳 180度維港海景 影相打卡一流
西環米芝蓮台菜 ｜疫情下火鍋生意首當其衝 阿元來了老闆：香港像我第二個家
酒店下午茶｜金鐘酒店推秋色松露下午茶 即刨黑松露巴斯克芝士蛋糕
港九４大爆餡足料厚吐司推介 手工肉鬆芋泥/芥末手撕雞/沙嗲牛肉滑蛋/芫荽炒蛋火腿
中環扒房推無限時任食4種扒 必試澳洲安格斯側膜橫肌牛扒 肉質香嫩 牛味濃郁
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/中環扒房推無限時任食4種扒 必試澳洲安格斯側膜橫肌牛扒 肉質香嫩 牛味濃郁-289269