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中環扒房推無限時任食4種扒　必試澳洲安格斯側膜橫肌牛扒　肉質香嫩　牛味濃郁
3 小時前
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牛扒中環任食Porterhouse Seafood & Steak蘭桂芳
中環扒房推無限時任食4種扒　必試澳洲安格斯側膜橫肌牛扒　肉質香嫩　牛味濃郁

想在中環吃一餐有質素的西餐？價錢不一定很離地。位於中環蘭桂芳附近的西餐扒房Porterhouse Seafood & Steak，向來主打頂級肉食及各地海鮮，食物有質素。最近他們就推出了一個無限時任食靚扒的Let's Meat套餐，每位$598，以中環物價來說其實不算貴。套餐逢星期日至星期二晚上供應，有齊餐湯、頭盤、主菜及甜品，其中5款主菜可以任食，食物選擇豐富。

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Let's Meat套餐，每位$598，可無限時任食4種靚扒。

無限量任點任食4款肉類

Let's Meat套餐中，餐湯可自選龍蝦濃湯或西班牙洋蔥湯，前菜可選凱撒沙律、三文魚他他，或今次推介的生牛肉他他：廚師先將新鮮澳洲安格斯牛柳以人手切碎，之後加入青蔥、橄欖油等多種食材醃製6至8小時，再用蛋黃調味，入口層次豐富。

主菜方面，有澳洲安格斯西冷牛扒、烤新西蘭羊架、烤加拿大豬扒及燉牛面頰意大利寬扁麵，必試澳洲安格斯側膜橫肌牛扒，平常較為少見，表面煎得焦香，肉質香嫩，牛味濃郁。甜品方面，有自家製雪糕及雪葩。整體來說，食物味道不錯，而且套餐沒有時間限制，可以慢慢歎。有興趣的話，不妨考慮相約三五知己一起去吃吧！

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有澳洲安格斯西冷牛扒、澳洲安格斯西冷牛扒、烤新西蘭羊架及烤加拿大豬扒。

Let's Meat套餐

優惠期：逢星期日至星期二的晚上

兩位起計，每位$598（另加一服務費）

Porterhouse Seafood & Steak

地址：中環德己立街30-36號加州大廈7樓

電話： 2522 6366

營業時間：

午巿時段：星期一至星期五上午11時30分至下午3時

早午餐時段：星期六、星期日及公眾假期上午11時30分至下午3時45分

晚巿時段：每日晚上6時至凌晨12時

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推介生牛肉他他，入口層次豐富。
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自家製雪糕及雪葩。
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Porterhouse Seafood & Steak位於中環蘭桂芳附近。

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中環扒房推無限時任食4種扒 必試澳洲安格斯側膜橫肌牛扒 肉質香嫩 牛味濃郁

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/中環扒房推無限時任食4種扒　必試澳洲安格斯側膜橫肌牛扒　肉質香嫩　牛味濃郁-289269
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