中環美食｜當文歷餅店聯乘40 年老店「新桂香燒臘」推叉燒蛋牛角包

當文歷餅店又有新搞作！今次聯乘40 年老店「新桂香燒臘」推出叉燒蛋牛角包。

來自紐約的當文歷餅店，自從兩年前登陸香港之後，向來都很喜歡將香港元素加入食物裏面，如招牌紙包檸檬茶蛋糕、魚蛋造型的炸紅豆雪糕糯米糍等，成功吸引不少客人捧場。最近他們又跟柴灣一間開業40年的燒味老字號「新桂香燒臘」合作，推出全新的叉燒蛋牛角包，很有新意！新桂香叉燒蛋牛角包（$68），用上當文歷招牌的牛角包，即場新鮮焗製，表面酥脆，肉裏鬆軟，而牛角包內裏則夾著同樣都是即日出爐的燶邊叉燒，叉燒肥瘦適中，焦香又軟嫩，再加上蔥花法式奄列和自家製蜂蜜蛋黃醬，入口層次豐富。另外，素食者亦可選擇OmniPork 新餐肉蛋牛角包（$58），新餐肉味道香濃，配上自家製素叉燒醬，同樣有風味。

更多飲食資訊：

味美道來｜西環一人料理小店My own 後生仔創業日做14個鐘 賣日本家常美食 炙燒豚肉丼$68

味美道來｜銅鑼灣蛇王二店長花七位數開舖 招牌花膠蛇羹日賣200碗熟客大讚 自設臘味工場控制品質

這次當文歷餅店用港式西餐作主題，還推出了兩款湯意粉。推介忌廉龍蝦湯通粉（$98），湯頭用大量龍蝦和鮮蝦殼熬製，濃郁鮮味，加上餐廳特意選用的經典坑紋通粉，口感爽滑又掛湯。

不夠滿足嗎？還有新出Around the world 蛋糕系列，當中梳乎厘班戟蛋糕（ $65）以日式梳乎厘班戟為造型，絕對可以以假亂真！以楓糖漿慕絲包裹着香蕉黃糖碧根果仁和海綿蛋糕，味道香甜，值得一試。

當文歷餅店 by Dominique Ansel

H Queen’s 旗艦店

地址：中環皇后大道中 80 號 H Queen’s 地下 2 號舖

電話：3482 7735

營業時間：

星期一至五：早上 8 時至晚上8時30分

星期六、日及公眾假期：上午 9 時 至晚上 8 時

尖沙咀海港城店

地址：尖沙咀海港城海運大廈地下 OT G63A 號舖

電話：2613 8618

營業時間：

星期一至四：上午11時至晚上9時

星期五至日及公眾假期：上午11時至晚上9時30分

ifc 期間限定店

地址：中環 ifc 國際金融中心商場 1 樓 1025B 號舖 （只供外賣）

電話：9727 4759

營業時間：

星期一至五上午8時至晚上8時

星期六、日及公眾假期 上午10時至晚上8時

更多飲食資訊：

壽司郎｜11款秋季限定商品 必食雪花和牛壽司$27 罕見炙燒伊佐木壽司$17

大閘蟹2021｜大閘蟹點煮點拆唔浪費？行政總廚教你正確拆蟹5步驟！洗蟹切記要xx？蟹心部位不能吃！

大閘蟹2021｜酒樓總廚教新手揀蟹三大重點 揀鮮味爆膏大閘蟹最緊要睇隻眼

好掛住日本？｜5間真．日本過江龍餐廳推介 豐洲直送魚生 鬆軟日式梳乎里 裝潢跟足日本總店

港九４大爆餡足料厚吐司推介 手工肉鬆芋泥/芥末手撕雞/沙嗲牛肉滑蛋/芫荽炒蛋火腿

糧尾食乜好｜港九$60內高質小店必食推介 日式烤肉／一人火鍋／瑞士雞髀／煎肉餅

香港西餐｜四大求婚／紀念日／生日慶祝必食高質西餐廳 180度維港海景 影相打卡一流