中秋節2021｜一個月餅=4碗飯？ 中秋食物卡路里大公開 究竟邊款最高卡？

臨近中秋，不少人家中都入手大量月餅。近年推出了不同類型的月餅，但每款邪惡度十足，吃一小塊分分鐘卡路里爆標！以下為大家盤點8款中秋食物卡路里，讓大家可以吃得安心又健康！

雙黃蓮蓉月 800kcal

一提到中秋節就會想起月餅，而傳統月餅絕對是必食之選，不過它的卡路里也是月餅之冠！一碗白飯的卡路里為220kcal，而傳統月餅的卡路里大概為800kcal，代表吃一個月餅等於吃了4碗飯。而且它的糖份及熱量都比白飯為高。因此建議大家一日最好吃不超過1/4個傳統月餅，或半個迷你傳統月餅。

流心奶黃月餅 382kcal

近年流心奶黃月成為每年中秋必搶月餅，雖然它的體積較一般傳統月餅為小，但其邪惡度絕對不能忽視！製作流心奶黃月需要用到牛油、雞蛋、煉奶及椰漿等材料，每個的卡路里大概為382kcal。比起一般奶黃月餅更肥膩，一日最好吃不超過半個的份量。

冰皮月餅 380kcal

大人及小朋友都喜歡的冰皮月餅，由於外皮使用糯米粉及水製成，因此比起加入大量牛油及豬油的傳統月餅皮，卡路里較低，每個為大概為280kcal。不過大部分冰皮月餅都是水果口味，會加入果醬及弄蓉等餡料，令糖份含量與傳統月餅一樣高。

雪糕月餅 400kcal

小朋友至愛的雪糕月餅，與冰皮月餅相似，有異曲同工之妙。但其實就是一般雪糕，每個大約400kcal，再加上朱古力脆皮、果仁、朱古力醬等，令卡路里變得更高。近年推出不少低脂版雪糕月餅，適合注重你健康的你！

五仁月餅 350kcal

相信不少人家中的長輩都是五仁月餅的忠實粉絲，雖然不受年輕人歡迎，但五仁月餅內包含欖仁、杏仁、合桃、瓜子仁和芝麻，更有冰肉、桔餅、金華火腿等，絕對是超足料！不過它的卡路里約350kcal，老人家還是小食為妙！

沙田柚 200kcal

不要以為水果等於健康！中秋節必食的沙田柚，一整個的熱量為200kcal，等於一大碗飯。而它的糖份亦非常高，因此每次進食一至兩瓣更佳。

柿子 80kcal

柿子同樣是中秋節的主角之一，它非常健康，不但有大量維他命C，更可以補虛勞。不過它的糖份較高，糖尿病患者不宜多吃。

楊桃 55kcal

另外楊桃只有55kcal，吃一整個都不怕肥，除了中秋，減肥的時候都可以進食！