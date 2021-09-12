中秋節2021｜告别傳統！4款特色月餅食譜教學  芋泥芝士月餅、朱古力麻糬月

中秋節2021｜告别傳統！4款特色月餅食譜教學 芋泥芝士月餅、朱古力麻糬月餅

臨近中秋節，各家各戶都開始訂購月餅，但不少人都對傳統月餅沒興趣，又嫌冰皮和雪糕月餅等新式月餅昂貴。以下就有4款特色月餅食譜，想省錢地告別傳統的話，不妨親自製作吧！

【芋泥芝士月餅】

芋泥屬近年不少年輕一代都喜歡吃的食品，再加入香濃的忌廉芝士作為內饀，令月餅變得不再普通！製作方法並不困難，喜歡吃芋泥和芝士的話，一定要嘗試製作這款月餅！

食材：芋頭 200g／紫薯 40g

糯米粉 40g／奶粉 20g／忌廉芝士 100g

1.芋頭和紫薯洗淨後去皮切塊，蒸20-30分鐘至完全熟透。

2.蒸好後取出壓成泥狀，趁熱加入糯米粉和奶粉，然後揉成麵團。

3.將麵團分成各30g，壓薄後包入10g 忌廉芝士，再用月餅模具壓成月餅形狀。

4.將月餅蒸10分鐘左右，取出後放涼即可。

【OREO牛奶月餅】

家中如果剛好有OREO和牛奶，可以趁着中秋節製作這款簡單快捷的OREO牛奶月餅，只需這兩種食材便可完成，即使是料理新手亦可以輕鬆掌握，而且月餅充滿OREO的香氣，絕對無人不歡！

食材：OREO 15個／牛奶 35mL

1.將OREO的白色部分刮出，黑色餅乾和白色夾心分開備用。

2.將黑色餅乾放入保鮮袋中敲打碾碎。

3.將黑色餅碎倒入牛奶，然後搓成黑色麵團，平均分成5份備用。

4.將白色夾心搓成麵團，平均分成5份搓圓備用。

5.黑色麵團壓薄，包入白色夾心，收口朝下放好。

6.將包好的麵團放入月餅模具中，按壓出花紋即可。

【脆皮朱古力月餅】

不少人都喜歡吃雪糕月餅，但市面上一般的雪糕月餅都比較昂貴，因此不妨製作這款以朱古力忌廉芝士為夾心的脆皮朱古力月餅吧！同樣可以吃到雪糕月餅的脆皮朱古力口感，夾變成忌廉芝士就更方便保存和不易融化，朱古力愛好者們值得一試！

食材：（朱古力脆皮）朱古力 150g／椰子油 15g

（夾心）忌廉芝士 100g／白朱古力40g

淡忌廉 120g／砂糖 10g／朱古力脆珠 適量

1.朱古力加入椰子油隔熱水融化，融化後待至微溫，擠入矽膠月餅模具中，均勻地讓朱古力液沾滿模具，切記不宜太厚，然後放入雪櫃10分鐘。

2. 忌廉芝士隔熱水攪拌至順滑狀，白朱古力隔熱水融化，然後加進忌廉芝士中攪拌均勻。

3.淡忌廉和砂糖一起打發至濃稠狀，分兩次加朱古力芝士，再攪拌均勻。

4.將夾心混合物裝入擠花袋中，然後在冷凍好的朱古力脆皮中擠入一半夾心，然後放上一層朱古力脆珠，再擠滿夾心，然後放入雪櫃冷凍10分鐘。

5.冷凍後在底部擠上一層朱古力液，再放入雪櫃冷凍4小時，脫模取出即可。

【朱古力麻糬月餅】

如果想吃月餅時吃到外脆內軟的口感，可以製作這款朱古力麻糬月餅，表面的月餅餅皮呈曲奇口感，中間夾有一層香濃的朱古力奶黃餡，最後以麻糬作為夾心，口感和味道都十分豐富！不喜歡吃朱古力口味的話，更可將可可粉換成抹茶粉或維持原味，味道同樣出色！

食材：（餅皮）牛油 75g／糖粉 25g／蛋液 10g

淡忌廉 20g／低筋麵粉135g／奶粉10g／可可粉10g

（夾心）現成麻糬 11個／蛋液 80g

砂糖 40g／牛奶 45mL／淡忌廉 35g

牛油 24g／低筋麵粉 24g

無筋麵粉 16g／奶粉 16g／可可粉 2g

1.先製作餅皮，預先將牛油放在室溫軟化，然後加入糖粉攪拌均勻。

2.加入蛋液攪拌均勻後，再加入淡忌廉攪拌均勻。

3.過篩加入低筋麵粉、奶粉和可可粉，攪拌至無乾粉狀態，揉成麵團後放入雪櫃1小時。

4.製作朱古力奶黃夾心，先將蛋液和糖攪拌，再加入牛奶和淡忌廉攪拌均勻。

5.過篩加入低筋麵粉、無筋麵粉、奶粉和可可粉，攪拌至無乾粉狀態，然後倒入融化後的牛油。

6.將混合物放進熱鑊中，以小火翻炒，炒至成型取出放涼備用。

7.朱古力奶黃夾心做好後，分成每份20g，包入5g現成麻糬再搓圓。

8.餅皮分成每個25g，再包住奶黃夾心搓圓，搓至表面光滑，然後放入模具中壓好。

9.焗爐預熱後，以上火180度，下火160度，將月餅放入焗15分鐘左右即可。

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