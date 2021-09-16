低卡雪糕｜減肥都可食雪糕！5個低卡雪糕品牌推薦 1桶只有300Kcal！

最近天氣仍然炎熱，少不免想吃雪糕來解暑，但不少人卻有擔心變胖的煩惱，但其實近年越來越多低卡雪糕品牌，即使在減肥期間亦可以放心吃雪糕！以下就為大家推薦5個低卡雪糕品牌，每款雪糕都只有一般雪糕四分之一的卡路里，多吃也不用擔心變胖！

低卡雪糕｜Halo Top

若提到低卡雪糕，便不得不提美國品牌Halo Top，其銷售額更曾經超越Ben & Jerry’s和Häagen-Dazs等傳統雪糕品牌，可見大家對低卡雪糕的熱愛！其實Halo Top與其他雪糕品牌一樣有多種口味，既有一般的雲呢拿、朱古力，也有特色的花生醬、紅絲絨口味等，而所有雪糕不論口味，一大桶473mL的卡路里只在280-320的範圍內，吃起來絕對不會有罪惡感！最推薦其充滿花生香的花生口味及士多啤梨芝士口味，花生口味帶有真的花生醬，而士多啤梨芝士口味則像芝士蛋糕一樣，兩款同樣口感綿密，愛吃雪糕的話絕對值得一試！

低卡雪糕｜Skinnypig

韓國本來就多自家出品的雪糕品牌，而Skinnypig便是打著低卡雪糕而出產的品牌之一，以「Skinnypig」為名，讓每個人都知道這是減肥也可食用的雪糕。由於是韓國品牌，因此口味更符合亞洲人需要，例如有黑芝麻、穀物、抹茶等口味，亦有最近在韓國大熱的薄荷朱古力口味，最近更推出各種水果口味的低卡雪葩，讓大家除了吃口感較滑的雪糕外，亦可以吃到帶有新鮮水果香的雪葩，而且每100mL只有60Kcal，糖度更只有4g，比一般雪糕絕對健康！

低卡雪糕｜Lalasweet

除了Skinnypig外，韓國還有另一個更受歡迎的低卡雪糕品牌－－Lalasweet。Lalasweet的包裝沒有過分花巧，就像Halo Top那樣直接將雪糕的卡路里作為雪糕的包裝，明確地表示出其低卡的特色。而口味方面既有最基本的雲呢拿和朱古力，亦有黑芝麻和番薯等符合亞洲人的口味，而當中最受歡迎的便是薄荷朱古力和奶茶口味，吃起來就像普通雪糕一樣，但一大桶卻不超過300Kcal，價格亦和一般雪糕差不多，完全是減肥人士的福音！

低卡雪糕｜Gelatelli

愛爾蘭品牌Gelatelli主打高蛋白質的低卡雪糕，雖然平均卡路里較其他低卡雪糕品牌高，但卻有較高的蛋白質，因此同樣適合減肥的時候食用。而且Gelatelli的口感和味道基本上與一般雪糕無異，不會有吃低卡雪糕的感覺，特別推薦焦糖咖啡口味和薄荷朱古力口味，絕對會令人吃上癮！不過記得即使是低卡雪糕，它還是有一定的卡路里，因此不要因為太好吃而吃太多，反而失去減肥的效果。

低卡雪糕｜Graham’s

Graham’s以奶製品起家，因此其雪糕製品質量絕對不差，更特別推出了低卡配方，與Gelatelli同樣，其低卡雪糕含有豐富的蛋白質，加上低糖配方，減肥的時候亦可以放心食用。其口味與其他品牌相比較為獨特，例如白朱古力樹莓口味、海鹽焦糖口味、咖啡焦糖口味等，聽起來就像一般雪糕，但實際上其卡路里只有一般雪糕的四分之一，一大桶更有20g蛋白質，減肥時吃甜品的夢想絕對可以實現！

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