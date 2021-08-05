保錡@ERROR進軍飲食界？ 聯乘華爾登餅店出「快吞轟」月餅

「宇宙天團」ERROR成員吳保錡(Poki)不單具人氣，也有兩個個人品牌，推出服飾及手工首飾，非常有生意頭腦。他的其中一個品牌Lost Life，最近更與華爾登餅店聯乘，推出「Pøk1中秋限定月餅套裝」，月餅上印有其名句「快吞轟」，又有「堅持」、「初心」及「一世人兩兄弟」等字句，展現他的音樂的熱愛及兄弟間的友誼。4款月盒有兩種餡料，包括蛋黃白蓮蓉及豆沙，套裝除了月餅外，更附送包裝盒同款的環保袋。

月餅包裝封面設計由其忠粉設計(IG：loveerror_poki)，走開心搞笑風格，保錡化身成嫦娥，又向粉絲「pokimon」送月餅，更有lostlife品牌其他兩位成員玩蠟燭，表達團團圓圓的意思。不過月餅只限量150盒，如果想買就要透過IG查詢及購買了。

IG：lost_life__official

相關新聞：MIRROR ERROR 9個個人品牌大公開！阿Dee加入做老闆 鏡粉404應援必買