健康早餐｜燕麥麥皮要點揀？6款常見燕麥產品大比拼 燕麥糠、燕麥飯

不少人都有早餐吃燕麥的習慣，但市面上有多款和多個種類的燕麥產品，選擇時令人煩惱不已。以下就為大家進行6款常見燕麥產品的大比拼，大家不妨按自己的需要，選擇最適合自己的燕麥產品吧！

健康早餐｜傳統燕麥

傳統燕麥屬快熟燕麥和即食麥皮的前身，由原麥脫殼後壓片製成，由於不做多餘的加工，因此可以保留大部份的營養價值，例如膳食纖維、鐵質等，而且麥香濃郁，飽腹感亦較高。不過其烹飪時間較久，如果想煮得軟糯順滑的話，便需要煮10分鐘，因此最適合用來製作現時減肥必食的隔夜燕麥。

健康早餐｜快熟燕麥片

香港人生活節奏急速，若果可以節省時間的話便會盡量節省時間，因此不少人都會選擇吃快熟燕麥片。快熟燕麥在傳統燕麥的基礎上經深度加工處理，從而加快烹飪時間，通常水滾後煮2至3分鐘即可食用，口感比較軟糯順滑，適合繁忙的時候食用。不過由於經過加工，營養價值就低於傳統燕麥，若追求營養價值的話，便不太建議選擇快熟燕麥片。

健康早餐｜即食燕皮

在市面上最常見的麥皮可說是即食麥皮，但其實即食燕皮與快熟燕麥片亦有些不同，比起快熟燕麥片再作更深度的加工處理，即使不用沖泡也可以直接食用，適合用來配搭沙律、甜品等，亦可以直接用熱水沖泡，不用烹調，比起快熟燕麥片更節省時間。但受到深度的加工處理，不少營養價值已受到破壞，因此建議偶爾食用，想更健康的話還是要選擇其他燕麥。

健康早餐｜燕麥糠

燕麥糠（Oat Bran）來自燕麥的外部，屬燕麥中膳食纖維最多的部分，達95％的水溶性膳食纖維，除了可以有效地降低膽固醇外，還有吸油、清腸胃的作用。而且燕麥糠比麥皮有更好的蛋白質、維他命B、鐵質等，不但使飽腹感持續更久，同時可緩減脂肪和糖的吸收，對減肥就更有幫助。最重要的是其煮法十分簡單，按照比例以熱水沖泡30秒便可食用，特別適合工作繁忙，但又想補充營養的香港人。

健康早餐｜燕麥飲品

為了更節省時間，不少人都會直接購買燕麥飲品代替沖泡燕麥食用，既方便快捷之外，也可以吸收較少的碳水化合物。而燕麥飲品雖然由燕麥製成，但由於經過多重加工，其營養價值會受到一定的影響，不過市面上售賣的燕麥飲品一般100克中有6克膳食纖維，而且含有高鈣成分，當作早餐飲品飲用並非壞事。

健康早餐｜燕麥飯

近年對於攝取碳水化合物有不一樣的見解，不少專家都建議減肥期間盡量以低碳、高蛋白質及高纖維的形式進行，因此人們對於碳水化合物就更有要求。燕麥飯的纖維量較一般白飯多出5倍，有助於維持正常的腸道功能，而且不含膽固醇，對於追求健康的人來說屬於不錯的白飯替代品，晚餐的時候不妨以燕麥飯代替一般的白飯吧！

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