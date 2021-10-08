全新「友」手工啤「波友」Lager陳皮口味 第二round派啤即將開始

「友」手工啤酒一直大力推廣本土味道，希望精釀出香港人的手工啤，今次推出加入陳皮製作而成的全新改良配方「波友」Lager，口感清爽更易入口！全新改良配方酒精濃度從原來的5.5%調節至4.8%，保留手工啤酒風味之餘更易入口，新配方在經典的拉格啤酒上添新變奏，特別注入充滿本土特色的陳皮及活力十足的柑橘香氣，特別適合喜歡試新嘢，但又不會偏離日常口味太遠，或初嘗試手工啤酒的入門人士，適合配搭清新的沙律、香口燒雞以至白芝士，輕盈的麥芽酒身滲透著淡淡的柑橘香都能提昇食物的原味，令其變得更有層次，即日起陸續於各大便利店、超級市場及指定餐廳發售。

本周星期五六日大派啤酒

「友」早前曾於臨近萬聖節期間舉行「今日友啲嘢派！」，於全港、九及新界各區派啤酒，現宣布第二輪即將開始，於逢星期五、六及日大派全新改良配方「波友」Lager罐裝啤酒，數量有限，送完即止！

第二round

11月5日(五)4pm-10pm 九龍城南角道 (宋皇臺站B3)

11月6日(六)3pm-9pm 長沙灣D2 Place Two

11月7日(日)3pm-9pm 中環碼頭

第三round

11月12日(五)4pm-10pm 銅鑼灣希慎廣場往時代廣場

11月13日(六)3pm-9pm 荃灣千色匯

11月14日(日)3pm-9pm 赤柱大街

詳情 http://www.facebook.com/hkyaubrewery/