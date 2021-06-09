初夏限定

汗流浹背的初夏，水果與海鮮都是最吊胃口的滋味食材！

文：Winki



夏菓海鮮盛宴

中環國金軒特別精選時令水果如柚子、蜜瓜、芒果及荔枝等，配搭海鮮炮製一系列季節限定菜式，特別推介經典花膠蜜瓜煲螺頭，清潤養顏。五道菜嘗味套餐，定價為每位$880，父親節周末照常供應，經Mira eShop預訂可享免加一及茶芥優惠。

豪華感海膽涼麵

食蟹專門店上三兩推出排場十足的夏日涼麵「北海道海膽蟹肉梅子素麵配海膽凍羹」，以金光閃閃的印度銅盤呈上，鮮中帶清的日本北海道時令海膽(120至125克)佐以80克日本皇帝蟹肉，下面墊著帶有梅香的九州淡紫色手造麵條，蘸以鰹魚、吉備女子魚乾、利尻昆布、厚鰹節及海膽炮製而成的高湯同吃，鮮味加清涼感十足；另可加$200點配原裝錫罐法國Caviar House & Prunier CAVIAR FRANCAIS魚子醬(50克)，豪華味覺更上一層樓。涼麵每天限量供應5份，須提前至少一天預訂。

$888

炎夏大愛刁草檸檬海蝦意粉

意粉屋早前推出「Seafood Delight」餐牌，將多款海鮮融入主食及小吃，特別是大大隻海蝦，包括必點刁草檸檬海蝦意粉，當待應將檸香撲鼻的意粉端上桌，更即席刨灑巴馬臣芝士碎，帶來芝香但無重膩感，檸檬加上海蝦感覺非常清新。另推介烤海蝦柚子沙律配黑醋汁；另有「Go Green系列意粉」的烤大啡菇‧馬斯卡彭芝士‧牛肝菌汁鮮製麵；嗜肉的朋友則不要錯過石板燒美國牛肩肉(220克)配脆薯條‧藜麥牛油果沙律。

查詢│2601 7828