三大星級廚坐鎮 日籍大廚同你講廣東話 半島「釧」最平$880十八品料理

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半島「釧」最平$880十八品料理 三大星級廚坐鎮 日籍大廚同你講廣東話
1 小時前
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半島「釧」最平$880十八品料理 三大星級廚坐鎮 日籍大廚同你講廣東話

由三大星級師傅主理的高端日本料理「釧」已進駐半島酒店地庫，於午市至晚市供應的廚師發辦套餐，可以品嘗到18至24品創意料理與傳統手握壽司，最平$880就可以落樓！在來自世界各地的高級食材中，有激罕鱘龍黃金魚子及法國藍龍蝦，而曾主理米芝蓮一星餐廳Shinji by Kanesaka Macau的日籍大廚富山幸人(Yukihito Tomiyama)來港逾二十年，一口流利廣東話更令食味大增。

文、攝：Winki、部分相片由店方提供

 富山幸人擁有超過25年日式料理經驗，以獨有及大膽的烹調手法籠絡食客的心。大廚以北海道牡丹蝦剁成半透明意式冷盤「Carpaccio」，蝦肉天然的紅與白，加上食用花美麗如藝術品；另一推介「日本生蠔白鳥貝番茄冷湯」以番茄及生蠔破格製作成冷湯，配上日本空運直送的白鳥貝，又是反傳統的做法。

 而運用多款高級食材烹調的一品料理同樣令人期待，由行政總廚歐偉邦(Jason Au)打造。他曾於紐約、杜拜及上海多間新派日菜食店擔任主廚，包括NOBU及HAKU，除了食材運用，他所調配的醬汁也令菜餚更上一層樓，例如配甘鯛立鱗燒的香草青椒醬，以及配法國藍龍蝦的鮟鱇魚肝醬。

 曾跟隨日本名廚松戶利雄學藝的壽司部總廚鍾景勝師傅(Ricky Chung)，則擅長江戶前料理及在傳統食材中加入新元素，曾效任多間中港韓日名店，包括壽司芳、竹壽司及鮨雄等，以金目鯛、赤身漬、大拖羅及小肌等創作壽司，部分鮮魚更以日本名匠山本先生最後一個手造木製熟成櫃進行熟成，亦特地引入富士山頂雪水，這種軟水用以洗米、浸米到處理壽司米，令飯身入口更香甜。

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日籍大廚富山幸人正展示吞拿魚腩，這裡只佔整條吞拿的1/6，更細心講解熟成櫃的運作，以赤身為例需4至7日，大拖羅則需14日，這樣令魚肉更濃味。
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牡丹蝦餅
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日本生蠔、白鳥貝番茄冷湯，將大番茄吊水，打成茸再隔出清番茄水，加入日本生蠔及白鳥貝熬成凍湯，好飲！
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蒸鮑、鮑魚肝醬，以三重縣頂級赤鮑入饌，經8小時蒸煮，配上大廚親自調配研煮的鮑魚肝醬，鮑魚仍保留著原有鮮味。
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法國藍龍蝦配鮟鱇魚肝醬。
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鮟鱇魚肝煮，以紅酒、清酒木魚水加豉油煮鮟鱇魚肝3小時，伴以生磨芥末。
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海膽魚子醬松葉蟹啫喱，當中選用德國鱘龍黃金魚子，來自白化了的鱘龍魚，一萬條之中只有一條，非常罕有！
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炭燒A4和牛柳配柚子松露醬，宮崎縣A4和牛煎香後加上竹炭粉於炭爐上燒，食落的確軟嫩多汁，佐以Jason秘製柚子松露醬，美味！
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自家純米大吟釀「釧」，秋田縣產山田錦米，精米度45％，不經任何過濾或稀釋，帶菠蘿荔枝等香氣。
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負責甜品的樹師傅也應記一功，他打造出兩款貌似港式酥點──芝麻朱古力，用日本芝麻炒香至乾身，磨完後再過濾，配上32%白朱古力再加上自家秘製芝麻醬混合蜂蜜，最後混和少量脆米冷藏，芝麻味超濃郁又香脆；後者花生酥，以法國無鹽牛油代替豬油，加上沖繩黃糖、花生及腰果碎等攪拌雪藏，酥脆非常。原來並不是只有水信玄餅才能給食客驚喜。

廚師發辦套餐

午市每位$880起(18品)、
晚市每位$1,980 (20品) / $2,780(24品)。
全部另設加一服務費

KUSHIRO釧

尖沙咀梳士巴利道半島酒店地庫1樓BW1，BW3及BW5號舖│
2957 8838 (15:00 – 17:00)

三大星級廚坐鎮 日籍大廚同你講廣東話 半島「釧」最平$880十八品料理

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/半島「釧」最平880十八品料理-三大星級廚坐鎮-日籍大廚同你講廣東話-290165
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