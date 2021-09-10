半島「釧」最平$880十八品料理 三大星級廚坐鎮 日籍大廚同你講廣東話

由三大星級師傅主理的高端日本料理「釧」已進駐半島酒店地庫，於午市至晚市供應的廚師發辦套餐，可以品嘗到18至24品創意料理與傳統手握壽司，最平$880就可以落樓！在來自世界各地的高級食材中，有激罕鱘龍黃金魚子及法國藍龍蝦，而曾主理米芝蓮一星餐廳Shinji by Kanesaka Macau的日籍大廚富山幸人(Yukihito Tomiyama)來港逾二十年，一口流利廣東話更令食味大增。

文、攝：Winki、部分相片由店方提供

富山幸人擁有超過25年日式料理經驗，以獨有及大膽的烹調手法籠絡食客的心。大廚以北海道牡丹蝦剁成半透明意式冷盤「Carpaccio」，蝦肉天然的紅與白，加上食用花美麗如藝術品；另一推介「日本生蠔白鳥貝番茄冷湯」以番茄及生蠔破格製作成冷湯，配上日本空運直送的白鳥貝，又是反傳統的做法。

而運用多款高級食材烹調的一品料理同樣令人期待，由行政總廚歐偉邦(Jason Au)打造。他曾於紐約、杜拜及上海多間新派日菜食店擔任主廚，包括NOBU及HAKU，除了食材運用，他所調配的醬汁也令菜餚更上一層樓，例如配甘鯛立鱗燒的香草青椒醬，以及配法國藍龍蝦的鮟鱇魚肝醬。

曾跟隨日本名廚松戶利雄學藝的壽司部總廚鍾景勝師傅(Ricky Chung)，則擅長江戶前料理及在傳統食材中加入新元素，曾效任多間中港韓日名店，包括壽司芳、竹壽司及鮨雄等，以金目鯛、赤身漬、大拖羅及小肌等創作壽司，部分鮮魚更以日本名匠山本先生最後一個手造木製熟成櫃進行熟成，亦特地引入富士山頂雪水，這種軟水用以洗米、浸米到處理壽司米，令飯身入口更香甜。

廚師發辦套餐

午市每位$880起(18品)、

晚市每位$1,980 (20品) / $2,780(24品)。

全部另設加一服務費

KUSHIRO釧

尖沙咀梳士巴利道半島酒店地庫1樓BW1，BW3及BW5號舖│

2957 8838 (15:00 – 17:00)

三大星級廚坐鎮 日籍大廚同你講廣東話 半島「釧」最平$880十八品料理