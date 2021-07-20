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印度酥餅咁樣食
25 分前
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印度酥餅咁樣食
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多得兩位掛念家鄉小食的印度拍檔，為悶熱的灣仔上班一族帶來一點新衝擊，原來印度酥餅可以咁樣食！

文、攝：Winki、部分相片由店方提供
 

主打外賣酥餅卷(Kati Rolls)的Bengal Brothers，以快餐形式Grab-and-Go營運，座位只有4個，裝潢是常見於印度街頭那種shocking pink，加上醒目霓虹燈，食慾隨之大增！只要在自動點餐機點餐，廚房便立刻將自家製麵糰烤成Paratha酥餅，再捲上醬汁、烤肉與沙律菜，撕開包裝紙，熱辣辣酥餅卷直送入口，唔一定要撕開一忽忽蘸咖喱汁。肉類可選擇雞、牛、羊、豬，還有鷹嘴豆或芝士(素食)一共7款，另一個變化就在其酸辣醬(Chutney)，有薄荷配腰果、酸辣番茄或椰子，另有紅菜頭乳酪醬及洋蔥番茄汁，每一款汁已預設配搭特定肉類，冇得揀；另酥餅不是撕開一忽忽食，感覺比較厚實，女士們要一下子鯨吞可能有難度。


Kati Rolls的來由
1932年，印度加爾各答一間餐廳Nizam's首創「The  Roll」，用酥脆烤餅捲起軟嫩多汁的炭燒烤肉及蔬菜，配上爽脆新鮮沙律，再淋上濃郁酸辣醬。這美味佳餚隨即在孟加拉及其他地區廣傳開去，成為全國熱話。這道人氣菜式後來因採用竹籤(孟加拉語為 Kati)來烤製肉串及蔬菜而被稱為「Kati Roll」。時至今日，印度街頭都充斥住各款Kati Roll，爭相標榜自家的食譜最正宗。

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創辦人Tanvir Bhasin和Vidur Yadav(New Punjab Club及Rajasthan Rifles前營運經理)覺得香港印度美食選擇不多，只有高檔餐廳或簡約小店點心，決心引入最掛念的家鄉街邊小食，兼做得靚靚仔仔。
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這個是超飽組合，大家切勿模仿。記者ordered一份Achaari Paneer Roll芝士素卷，再來「First-Class Bowls」頂級飯碗─香料烤雞配makhani sauce(經典奶油紅咖哩)及homemade阿芳素芒果Lassi。頂級飯碗底部是滿滿印度香飯，分了三餐吃，翻叮又翻焗，烤雞件仍然保持Juicy，好神奇！配上青瓜花生沙律、秘製醃菜(house pickles)及薄荷芫荽醬，完全去除夏天食烤肉那種油滯感。

Bengal Brothers│灣仔莊士敦道6號

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/印度酥餅咁樣食-277103
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