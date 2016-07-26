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6,363包即食麵直送屋企咁激？D2 Place特意夥拍日清以6,363包出前一丁拼出巨型生日蛋糕打卡牆，兩邊更有有清仔清妹到賀，凡於D2 Place Facebook專頁參加創意造句比賽網上小遊戲，就有機會得到這份大禮，味道包括原味麻油、咖喱、柚子胡椒、東京醬油及黑蒜油等。
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D2 Place一及二期四家指定餐廳，包括「Thai-ger」、「Food Garden ETC」、「荔園‧流金歲月」及「繼」，分別以泰式、西式、港式及日式風格展現出前一丁的美味多變，凡惠顧指定菜式更可獲贈清仔便條紙及出前一丁原子筆；凡點選指定美食至一定次數，就可以憑蓋印卡換領不同清仔精品，有流水麵機及杯碗麵蓋專用的清仔杯緣子，望著不同形態表情的清仔，3分鐘也很快過！
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日清合味道杯麵特意在麵條上下工夫，研發出更掛汁麵條，容器大小更與日版統一，至於最大改變就是人氣之一的鮮蝦味杯麵，新包裝參照1971年初版合味道經典設計，以最原始的白色設計登場，配上標誌性金邊圖案。品牌更即將與新世紀福音戰士合作全新包裝，fans要密切留意喇！
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6,363包即食麵直送屋企咁激？D2 Place特意夥拍日清以6,363包出前一丁拼出巨型生日蛋糕打卡牆，兩邊更有有清仔清妹到賀，凡於D2 Place Facebook專頁參加創意造句比賽網上小遊戲，就有機會得到這份大禮，味道包括原味麻油、咖喱、柚子胡椒、東京醬油及黑蒜油等。
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D2 Place一及二期四家指定餐廳，包括「Thai-ger」、「Food Garden ETC」、「荔園‧流金歲月」及「繼」，分別以泰式、西式、港式及日式風格展現出前一丁的美味多變，凡惠顧指定菜式更可獲贈清仔便條紙及出前一丁原子筆；凡點選指定美食至一定次數，就可以憑蓋印卡換領不同清仔精品，有流水麵機及杯碗麵蓋專用的清仔杯緣子，望著不同形態表情的清仔，3分鐘也很快過！
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日清合味道杯麵特意在麵條上下工夫，研發出更掛汁麵條，容器大小更與日版統一，至於最大改變就是人氣之一的鮮蝦味杯麵，新包裝參照1971年初版合味道經典設計，以最原始的白色設計登場，配上標誌性金邊圖案。品牌更即將與新世紀福音戰士合作全新包裝，fans要密切留意喇！
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