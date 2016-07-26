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D2 Place一及二期四家指定餐廳，包括「Thai-ger」、「Food Garden ETC」、「荔園‧流金歲月」及「繼」，分別以泰式、西式、港式及日式風格展現出前一丁的美味多變，凡惠顧指定菜式更可獲贈清仔便條紙及出前一丁原子筆；凡點選指定美食至一定次數，就可以憑蓋印卡換領不同清仔精品，有流水麵機及杯碗麵蓋專用的清仔杯緣子，望著不同形態表情的清仔，3分鐘也很快過！