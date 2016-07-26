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即食麵 喜事多
4 小時前
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即食麵出前一丁合味道杯麵新世紀福音戰士精品D2place打卡一丁美食清仔周年新包裝即食麵誕生紀念主題市集美食博覽福袋
即食麵 喜事多

至受港人歡迎的醫肚至尊即食麵，本月25日就是其問世63周年，D2 Place特意邀請日清出前一丁合作推出限定美食及精品換領，八月下旬更有即食麵限定市集，適逢日清合味道杯麵也迎來50歲生日，無論麵質和包括也來個大革新！

文：Winki
 

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/即食麵-喜事多-280258
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