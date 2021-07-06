又平又正不是夢 Steak King半價快閃日

位於黃竹坑的Steak King零售點，將於8月28日(星期六)舉行首次半價快閃日，提供逾10款低至半價的優質肉類。重點推介有原條美國農業部認證乾式熟成帶骨肉眼扒(快閃價$500/kg，原價$980/kg)，客人可於現場選購心水肉眼，並於Steak King自設的乾式熟成櫃熟成30天。此外，原箱和牛面頰(快閃價$150/kg，原價$300/kg)、M9和牛橫膈膜(快閃價$225/kg，原價$400/kg)、M6-7和牛西冷(快閃價$300/kg，原價$600/kg)、美國農業部認證T-bone牛腰脊(快閃價$250/kg，原價$500/kg)、冰鮮澳洲Kinross羊架($425/kg，買二送一)、精選急凍魚柳買二送一、五花腩肉(快閃價$100/kg，原價$200/kg)、原條伊比利亞豬鞍(快閃價$250/kg，原價$325/kg)。

此外，客人亦可以優惠價$50享用自家製和牛漢堡，以優質和牛的不同部位製作，加入秘製調味和香料，創作出肉味香濃，肉汁豐富的完美漢堡，保證讓人回味無窮。

Steak King│港島黃竹坑道40號貴寶工業大廈16樓A室Factory Event Space│9095 1817

開放時間│上午10時至下午5時

半價快閃日登記│https://fb.me/e/44Rwnnban