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可持續｜BEDU全新可持續餐單 三周年新項目開幕
1 小時前
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中東菜BEDULittle BEDU午餐盒外賣可持續中環歌賦街
可持續｜BEDU全新可持續餐單 三周年新項目開幕

以可持續採購及減廢為宗旨的中東菜BEDU迎來三歲生日，同時宣布鄰近的Little BEDU成立，專門提供高質美味的外賣午餐盒。行政總廚Corey Riches今次重新設計午市套餐和晚餐單點菜單，全新的三道菜套餐包括更多時令優質食材，並將BEDU晚餐的風味與白天的午餐相結合，菜單會每月輪替，每日提供三道前菜、四道主菜和兩道甜品供選擇，每位$260起。全新醬醃油甘魚配醋漬櫻桃蘿蔔，以黄尾鰤入饌，利用可持續延繩釣法捕獲，另有濃厚傳統風味的焦糖洋蔥鍋烤墨魚小扁豆米飯以及僅限預訂的塔吉鍋慢煮椰棗茄蓉煮本地三黃雞等；全新午餐盒有香脆炸魚、水煮蛋和鷹嘴豆泥的「Tel Aviv」及醃製雞肉、松子、塔布勒沙律和乳酪醬的「Beirut」等。

文、攝：Winki、部分相片由店方提供

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醬醃油甘魚配醋漬櫻桃蘿蔔。
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焦糖洋蔥鍋烤墨魚小扁豆米飯，墨魚生長速度快，可滿足較頻密的捕獲需求。
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香辣薄切茄子配開心果仁，微辣自家製花生醬加烘香芝麻及開心果碎，非常香口，配中東包一流。

Little BEDU

香港中環歌賦街
40 號／49 - 51號
A地下2號舖
(Little BEDU)

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可持續｜BEDU全新可持續餐單 三周年新項目開幕

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/可持續｜bedu全新可持續餐單-三周年新項目開幕-292180
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