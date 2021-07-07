周末好去處｜中環期間限定麻糬節 超過15間IG網店 麻糬戚風蛋糕/黃豆厥餅麻糬

麻糬控們請注意！Nan Fung Place將於7月26日至8月20日，逢星期一至五舉辦「Nan Fung Place麻糬節–生活就像麻糬」，集合超過15間本地人氣IG網店，提供超過60款手工麻糬甜品。

受到疫情影響，不少人都習慣在網上網購食物，售賣甜品的IG網店更受女生們歡迎！Nan Fung Place特地找來超過15間本地人氣IG網店，售賣不同超過種類的手工麻糬甜品，包括麻糬麵包、貝果、鬆餅、曲奇等，當中更有不少獨家口味，包括芋泥麻糬芝士蛋糕、咖啡奶酥麻糬等。活動集合超過15間人氣IG店，其中包括「The Mochiffon Cake」、「the baKAry」、「A Littlemoment Pastry」、「Another Story by Another Baker」等。

Nan Fung Place麻糬節更貼心地提供外送服務，只需預訂消費滿港幣300元，即提供免運費外送服務；同時，「遇上 · 上環」會員更可享獨家禮遇，只需到顧客服務中心出示電子會員卡，即可獲贈港幣40元「Nan Fung Place麻糬節」現金券，供現場購買多款手工麻糬甜品！除了可與同事分享喜悅，亦適合老闆在下午茶時間激勵員工，口味款式之多更是散水餅的誠意首選！

「Nan Fung Place麻糬節–生活就像麻糬」

日期：2021年7月26日–2021年8月20日

開放時間：星期一至五（中午12時正-下午6時正）

地點：中環德輔道中173號Nan Fung Place 1樓

費用：免費入場