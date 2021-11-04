味美道來｜回流女生開網店賣法式甜品可麗露 散水餅之選

味美道來｜回流女生開網店賣法式甜品可麗露 人氣散水餅之選 獨家檸檬撻口味果香清新

荔枝角一個工廈單位裏陽光正好，空氣瀰漫著淡淡的焦糖雲呢拿香氣，兩個女生正沉醉在一個個小巧精緻的可麗露上，為它們脫模、注餡、裝飾、包裝，小心翼翼的。「那時候我一邊嘗試，亦一邊覺得這款蛋糕假使我每日製作，一直做到我四十歲，也未必會生厭。」老闆倩怡從容自若的說出這句話。

香氣四溢可麗露 月賣過千件

這店舖名字叫「房間裡的可麗露」，是時下正流行的甜品網店，特別的是店家只賣一款叫可麗露的甜品，個性鮮明。店舖由兩位90後女生Evie和倩怡主理，看其instsgram的產品相片和文案，帶點台灣文藝小清新風格，感覺溫婉又討好。開業半年，她們主攻散水餅生意，亦做團購，每月能賣出過千件，口碑不俗。看到這裡，可能有人會問：到底可麗露是甚麼？它源自法國波爾多，外型有點像迷你布丁，焦糖啡色的表層酥脆，內裡卻濕潤軟綿，入口咬開滿滿焦糖香和雲呢拿籽的香氣，讓人印象好深刻。

清新檸檬撻口味 青檸碎細節加分

「其實我們每個月都會出新口味，暫時總共推出過近20款口味。如果是常規的話會有原味馬達加斯加香草、莓香巧克力、小山園若竹抹茶及伯爵紅茶。」Evie介紹道。可麗露每件＄36，小巧的外表可口吸引，經典原味成份以牛奶、牛油、雲呢拿籽、雞蛋、糖和麵粉為主。用料看似簡單，但步驟繁複，先要將牛油、牛奶和雲呢拿籽加入煲中煮至微滾，又要同時準備好攪拌均勻的蛋黃和糖，再倒進麵粉，將全部材料混合成麵糊，最後放在雪櫃冷藏一至兩天才可以焗製，麵糊部份一出錯，則要全盤重做，經驗和心機都重要。除了原味是招牌貨，比較受客人歡迎的還有抺茶口味，用日本京都丸久小山園若竹抺茶粉製作，加上流心的抹茶夾心奶醬，口感香脆，味道醇厚，亦富有抹茶甘香。另外檸檬撻口味，以檸檬凝乳作為餡料，加上餅皮和青檸碎作為點綴，整體果香突出很清新。

外國回流創業 難忘法國人讚味道好

「我們本身是中學同學，畢業後都因為不同原因去了外國，她是因為讀書，我是因為生活。」Evie說。兩位老闆分別在台灣和澳洲生活了數年，恰巧同一時間回港發展，於是時間剛好，開始了這盤生意。她們都對煮食有興趣，尤其是倩怡，她坦言當初第一次做可麗露的原因很單純，因為當時身邊有位朋友很喜歡吃，而自己向來喜歡做蛋糕，於是便嘗試自己在家中製作，結果此事成為了這網店的起點。「比較難忘的是第一位訂購散水餅的客人，因為客人的老闆恰巧是法國人，法國是可麗露的來源地，後來客人反映他的老闆吃完覺得好吃，令我們繼續想將這件事做得更好。」Evie說。

房間裡的可麗露

instagram：https://www.instagram.com/intheroom.hk/

facebook專頁：房間裡的可麗露 in the room

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