味美道來｜西環一人料理小店 後生仔創業日做14個鐘 賣日本家常美食 炙燒豚肉丼＄68足料多蔥！

「純粹覺得，我應該要做回自己應該要做的事，食物賣相ok，而味道也ok，是一個廚師應該要做的事。」老闆阿康這句話擲地有聲，相信是不少廚師的心聲。

日本山系小店 食物溫暖

西環有條後街叫南里，除了街坊以外很少區外人知曉，而那兒最近有間新開的小店，跟旁邊的凍肉舖、街坊改衣店截然不同。店門以棕色的木材為主調，一個大玻璃窗，加幾盆綠草，帶點日本山系風格。推門內進後感覺更甚，老闆用露營燈和野炊用具等布置牆身，店內透滿日光，氣氛悠閒。餐牌上的食物，以日本家常料理為主，炙燒豚肉丼、鰻魚飯、野菜喬麥麵等，都是讓人會飽腹暖心的菜餚。開業數月，客人都以附近街坊為主。「很多客人吃完之後，會說你的食物很好吃。但我心目中覺得作為一間餐廳，食物是應該要好吃的，應該要好吃才會有人來吃的。」老闆阿康謙虛地說。

廚房樓面一腳踢 日做14個鐘

老闆外貌年輕未過三十，加上對煮食有熱誠，做事特別有拼勁，例如店舖就是由他一腳踢，由開舖做到收鋪，每日工作十多小時。阿康早上十時回來開店準備，買菜煲飯切菜，待十二時午市，客人一窩蜂進內，小小的店面就已滿座，馬上遞水然後下單，加上店舖每份食物都即點即煮，任他三頭六臂都分身不暇。有時太忙，阿康為保食物質素，甚至會告訴客人等候需時二十分鐘以上，如果時間倉卒，不如去光顧別間餐廳。終於忙完午市，還要清洗碗碟收拾，四時下午茶時間才能吃午飯。然後又準備食材、晚市、清潔、埋數，十二時方能夠下班回家。和每一個追夢的人一樣，此刻的生活對他甘之如飴，阿康堅定的說：「如果做一件自己喜歡的事情，辛苦都會變成享受。」

個性老闆 投資六位數開店

老闆阿康聽起來很有自己的想法，但他其實和好多人一樣，曾經迷失過。他中四開始就沒有繼續學業，少年無心向學，隨便去了職業訓練局報讀廚藝課程，畢業之後就順理成章入行，那時候他還未對煮食産生興趣。「17歲至20歲這幾年期間，其實我都不是太認真去學習廚藝，都是上班等下班，下班等放假，一日復一日。」阿康回憶道。混噩幾年，因為家人做裝修，抱著甚麼都想嘗試的心態，他二十歲就做裝修。怎料一轉行，工作性質有對比，他頓然醒覺原來自己對做廚師是很有興趣的。迷途知返，他回到廚房埋首工作，開始發力追回頭幾年沒有好好學習的時間，靜待時機。「開舖這個構思其實一直都有，很想有個屬於自己的地方，沒任何束縛，是我決定煮甚麼就煮甚麼。可能今天賣日式食物，明天可能我突然想煮意粉，我就改賣意粉，突然想煮中菜的話，我賣豆腐火腩飯也可以。我想擁有一個地方讓我自由的煮我想煮的東西，煮我自己覺得好吃的東西。」阿康表示因疫情關係，租金回落，入場門檻低了，令他覺得可以一試。投資六位數，資金有限，於是連裝修都是自己一手一腳做，全都是心血。「我心目中有個限期，是30歲之前才有時間讓我冒險一下，現在再不試，將來就沒有機會。」阿康說。

My own

地址：西環南里16號A3

營業時間：

星期一至六12pm－4pm，6pm－10pm

星期日：12pm－6pm

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