味美道來｜記憶中的港式西餅 元朗勝發餅家懷舊忌廉筒賣足半世紀 蔡師傳：有人欣賞就會繼續做

元朗錦田市中心是個小社區，行車線的兩旁應有該有，超市、花店、餐廳、便利店、郵局、馬會……偏偏這麵包店人流特別多，客人擠在小小的店內，陣陣出爐麵包的氣味份外吸引，忌廉筒一整盤放在璃璃櫃上，客人大多半打買走，轉眼就賣清。忌廉筒外型似牛角包斬半，焗製時中間特意空出來放忌廉，成品外層金黃香脆，鬆化的酥皮，包著軟滑的港式忌廉，香甜的味道似曾相識，大概是不少香港人的童年回憶。

步驟繁瑣 快將失傳

「忌廉筒在七、八十年代很流行的，差不多間間餅店都會製作。但來到今時今日，不少師傅都嫌功夫多，起貨太慢就索性只做麵包。」店主蔡師傅解釋說。忌廉筒看似簡單，但實際上步驟繁瑣，不像普通麵包搓好麵團就完成一大半。蔡師傅表示，想製作外層酥皮先要分別準備好兩款餅皮，用牛油及麵粉搓成「油皮」，以麵粉和雞蛋做出「水皮」。然後將兩者放入雪櫃冷藏一小時，拿出來用桿麵棍來回按壓，重複摺疊多次。再切成條狀，塗抹蛋漿，捲上模具，入爐烤焗才完成外皮部分。最後出爐後還要先放涼，逐個唧入自家製作的港式忌廉，先才算大功告成！每個只賣７元，心思無價。

罕見忌廉筒 高峰日賣千三個

傳統忌廉筒買少見少，即使突然想吃，都未必輕易買到，因此吸引不少區外客人聞風而至，成為來錦田必買手信，店外每逢週末店外都大排長龍，這款早已式微的港式西餅竟然迎來第二次春天。「為甚麼我繼續做下去呢？是因為做得久也有感情，有人欣賞，我就會做。」店主蔡師傅今年已經七十，十幾歲入行，轉眼在這裡花上半世紀光陰，但依然有心有力，手勢純熟扎實，每天親手製作出爐忌廉筒，只為有人欣賞。幸好念念不忘，必有迴響，客人口耳相傳，知道「勝發餅家」招牌的客人愈來愈多，看來大家都希望這忌廉筒、這記憶中的味道可以一直留存下去。

勝發餅家

地址：元朗錦田公路215A號

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