NOC Coffee Co.六歲生日月送大禮 首推咖啡膠囊「No.18」

NOC Coffee Co.自六年前首家咖啡店於中環嘉咸街開業，至今已有六間分店，曾於2018年被設計雜誌Wallpaper*評選為世界最佳設計咖啡店之一，亦於2019年至2020年蟬聯Big 7 Travel的亞洲最佳咖啡店首二十位。為答謝一眾fans支持，品牌將舉行一系列慶祝活動，包括首次推出咖啡膠囊「No.18」，而凡於8月16日（星期一）至8月22日（星期日）期間，親臨各分店購買任何一杯飲品（包括外賣自取），即可獲贈飲品券乙張（名額有限，送完即止），飲品券可於2021年9月起於任何一間分店，換取任何飲品一杯。

至於重頭戲就最重手，NOC會在官方Instagram送出六份價值港幣$4,286的限定生日禮物，每份禮物均包括六款NOC咖啡精品，只需追蹤NOC官方Instagram (@noccoffeeco)，並讚好六周年送禮貼文及留言等，NOC將會選出6位最有創意的幸運兒，不能錯過！