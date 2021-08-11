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NOC Coffee Co.六歲生日月送大禮　首推咖啡膠囊「No.18」
50 分前
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NOC Coffee Co.六歲生日月送大禮　首推咖啡膠囊「No.18」
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No.18咖啡膠囊
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今次將招牌自家烘焙咖啡No.18製作成咖啡膠囊（適用於Nespresso及與其相容的咖啡機），以經典巴西哥倫比亞拼配咖啡豆，經深度烘焙而成，質感濃郁，味道香醇濃厚並帶有黑朱古力及堅果香氣。一盒十粒裝的No.18咖啡膠囊($68)，於8月16日起於各分店及官網限量發售。
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No.18咖啡膠囊適用於Nespresso及與其相容的咖啡機。

NOC Coffee Co.自六年前首家咖啡店於中環嘉咸街開業，至今已有六間分店，曾於2018年被設計雜誌Wallpaper*評選為世界最佳設計咖啡店之一，亦於2019年至2020年蟬聯Big 7 Travel的亞洲最佳咖啡店首二十位。為答謝一眾fans支持，品牌將舉行一系列慶祝活動，包括首次推出咖啡膠囊「No.18」，而凡於8月16日（星期一）至8月22日（星期日）期間，親臨各分店購買任何一杯飲品（包括外賣自取），即可獲贈飲品券乙張（名額有限，送完即止），飲品券可於2021年9月起於任何一間分店，換取任何飲品一杯。

至於重頭戲就最重手，NOC會在官方Instagram送出六份價值港幣$4,286的限定生日禮物，每份禮物均包括六款NOC咖啡精品，只需追蹤NOC官方Instagram (@noccoffeeco)，並讚好六周年送禮貼文及留言等，NOC將會選出6位最有創意的幸運兒，不能錯過！

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每份限定生日禮物盒均包括六款NOC咖啡精品，有No.18咖啡膠囊一盒、咖啡兌換券60張、MiiR x NOC隨行保溫咖啡杯8oz一個、NOC Cap帽一頂（共有米色及藍色兩款，顏色將隨機發放）、Kuku AsiliUganda掛耳式咖啡包一盒（共有5個獨立掛耳包），以及NO. 18自家烘焙咖啡豆一包（200克）。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/咁就六年！noc-coffee-co-生日月送大禮-280086
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