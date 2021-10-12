品嘗潘師傅精巧手工菜

最近於銅鑼灣開業的睿私房菜，由擅長刁鑽菜式的潘錫祥師傅主理，分別位於28及29樓的大廳及私人廂房，落地玻璃均可飽覽馬場或銅鑼灣夜景，有需要更可讓潘師傅發辦客製菜單，當中有幾近失傳的手工菜，適合多人飯局享用。

文：Winki 攝：Chiu



睿私房菜主打不時不食手工菜，由前菜泡椒豬手、酒香鴨舌，到仙鶴神針、蟹肉石榴球、中華國宴雞，單單聽名字都覺得需用上十八般武藝的手工菜式，都可以感受到潘師傅的功架。客人點菜可跟餐牌，亦可提出飯局預算、喜好及特別要求，再交由師傅發辦，不同廂房設不同收費，最低消費由四千至一萬元不等。

對於食材，潘師傅多年來會嘗試於同一道菜選用不同貨源及時令部位，以達到不時不食的最佳效果，不過對於失傳手工菜則有一份堅持，就是務求百分百「忠於原著」，食客要點那道菜與否，則是yes or no的選擇題了。例如一道釀乳鴿「仙鶴神針」用上海虎針魚翅，記者問他假設有客人因環保議題要求轉素翅，他耍手擰頭：「這道失傳菜用到的全是矜貴食材，從前可賣到2至3千蚊(一隻)，況且素翅也未必健康。如果這樣做，甚麼也可以釀，將番薯釀入去也可以，但廚師不會這樣做吧！」

三道時價訂製失傳手工菜(需至少2天前預訂)

銅鑼灣耀華街38號 Zing!28 & 29 樓全層│2342 3338



品嘗潘師傅精巧手工菜