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品嘗潘師傅精巧手工菜
2021-10-12
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品嘗潘師傅精巧手工菜

最近於銅鑼灣開業的睿私房菜，由擅長刁鑽菜式的潘錫祥師傅主理，分別位於28及29樓的大廳及私人廂房，落地玻璃均可飽覽馬場或銅鑼灣夜景，有需要更可讓潘師傅發辦客製菜單，當中有幾近失傳的手工菜，適合多人飯局享用。

文：Winki  攝：Chiu
 

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潘錫祥師傅師傅生於廣東新會農村，自14歲起跟師傅學做點心，曾跟舅父於廣州開辦天然居，炮製出遠近馳名的蛋撻，並創下日賣一百盤的紀錄。一直醉心鑽研中菜的他，1996年來港後曾跟紅磡海逸酒店景逸軒何師傅拜師學藝，現在大家品嘗到的大部分刁鑽手工菜，都是向何師傅取經再改良，後來於華商會所(The Chinese Club)任首席總廚，期間曾替城中富豪炮製私房菜成為一時佳話，直至2020受邀加盟睿私房菜。
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可飽覽銅鑼灣城景或跑馬地馬場景的廂房，遇上跑夜馬就更有氣氛。

睿私房菜主打不時不食手工菜，由前菜泡椒豬手、酒香鴨舌，到仙鶴神針、蟹肉石榴球、中華國宴雞，單單聽名字都覺得需用上十八般武藝的手工菜式，都可以感受到潘師傅的功架。客人點菜可跟餐牌，亦可提出飯局預算、喜好及特別要求，再交由師傅發辦，不同廂房設不同收費，最低消費由四千至一萬元不等。

對於食材，潘師傅多年來會嘗試於同一道菜選用不同貨源及時令部位，以達到不時不食的最佳效果，不過對於失傳手工菜則有一份堅持，就是務求百分百「忠於原著」，食客要點那道菜與否，則是yes or no的選擇題了。例如一道釀乳鴿「仙鶴神針」用上海虎針魚翅，記者問他假設有客人因環保議題要求轉素翅，他耍手擰頭：「這道失傳菜用到的全是矜貴食材，從前可賣到2至3千蚊(一隻)，況且素翅也未必健康。如果這樣做，甚麼也可以釀，將番薯釀入去也可以，但廚師不會這樣做吧！」

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酒香鴨舌，精選厚身鴨舌，鴨種包括番鴨、草鴨及米鴨等，以酒糟、花雕酒及秘製調味等烹調入味。$88
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泡椒豬手，酸酸辣辣，愈食愈開胃口味，師傅將豬手蒸好後汆水過冷河去油，再浸冰水及用泡椒秘製醬汁醃兩天，創出爽口感覺。$88
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樽裝泡椒豬手、酒香鴨舌及雞翼尖不日上市，置雪櫃可存放15天。
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冰鎮咕嚕肉，經師傅精心研究的脆身玻璃糖醋外衣，望落猶如冰糖葫蘆，帶點點厚度，裹著香噴噴咕嚕肉。這個食譜師傅沿用多年，一度以豬面肉入饌，現則選用韓國濟洲黑豚肉，以柚子及粟米等餵飼及放養，加上水源影響，肉味更濃也更健康。豚肉放中溫油鑊，用慢火炸透，離鑊前再用猛火迫出多餘油分，最後再慢慢推開糖醋脆漿裹著豚肉。肥瘦有致的豚肉汁液豐盈，入口一冷一熱，一脆一嫩，就是最大賣點。($148例 / $288大)
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千絲萬縷櫻花雪，師傅選用新會家鄉出產的芋頭，以水及糖用慢火推成砂粒狀包成「反沙芋」，再飾以酥香糖絲，要拉出這座「藝術品」，師傅每次均花上15分鐘。($688 /8位用，需預訂)
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失傳手工菜當然相機食先，這道相貌平庸的脆皮燒腩炒飯命運就不同了，吃至差不多見底才記得留影。走過油的燒腩仔又香又脆，豬油與醬油經鑊氣滲入靚米炒飯當中，三扒兩撥，哪有腦汁打卡？

三道時價訂製失傳手工菜(需至少2天前預訂)

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仙鶴神針，精選約35日大乳鴿，人手去骨後再於胸腔塞入煨好的海虎針魚翅等材料，用針縫上「封口」，慢火燉兩個半鐘，淋上以鮮雞、赤肉及火腿等熬製的頂湯。
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蟹肉石榴球，蛋白皮包著手拆花蟹肉及乾蔥等配料，再紮成錦囊，寓意代代平安。
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中華國宴雞，以人手起肉去骨，風乾五至六小時，將雞肉及蝦膠釀入雞皮中再油炸。

銅鑼灣耀華街38號 Zing!28 & 29 樓全層│2342 3338
 

品嘗潘師傅精巧手工菜

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/品嘗潘師傅精巧手工菜-288349
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