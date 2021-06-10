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品茶如品酒 冷泡茶Saicho╳麗思卡爾頓早午餐
57 分前
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冷泡茶Saicho香港麗思卡爾頓酒店
品茶如品酒 冷泡茶Saicho╳麗思卡爾頓早午餐
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焙茶氣泡茶非常有趣，帶濃郁焙茶風味更有海苔與烤榛果香氣，亦滲出少許鹹味，而大吉嶺氣泡茶帶有豐富丹寧，跟酒體輕盈的白葡萄酒類似，配海鮮一流。

冷泡有汽茶品Saicho 與五星級酒店香港麗思卡爾頓酒店的大堂酒廊(The Lounge & Bar)首度合作，由主廚林光龍設計出三道菜配對早午嘗味餐單，配搭馨香馥郁的 Saicho，讓食客一邊飽覽維港景色，一邊以品酒形式細味濃郁幼滑的茗茶，享受一個非凡的無酒精早午餐。菜單以烤醃製八爪魚配鷹嘴豆泥、西班牙香腸碎、炸麵包粒及檸檬揭開序幕，搭配Saicho焙茶氣泡茶 (Hojicha)；另有大吉嶺氣泡茶(Darjeeling)配味噌黑鱈魚或香煎法式鴨胸；而甜品薑糖焦糖布丁則配搭茉莉花氣泡茶(Jasmine)，花香中帶有淡淡蘋果雪葩、荔枝與雲尼拿香氣，是甜品的絕配。限定餐單將於本月23日起至12月31日之周末供應，收費每位$688(另設加一服務費)。文：Winki

預約訂位 restaurantreservation.hk@ritzcarlton.com

品茶如品酒 冷泡茶Saicho╳麗思卡爾頓早午餐

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/品茶如品酒-冷泡茶saicho╳麗思卡爾頓早午餐-289353
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