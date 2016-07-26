四季菊 別致下午茶點又贏一仗

中環四季菊兩位大廚──日籍廚師後藤正行(Masayuki Goto)以及甜品大師Rachel Ngai，每季都推出令人讚嘆的日式下午茶美點，點心設計與擺盤精美之餘，更是件件入得口，非得個「睇」字。今季「花夏日式下午茶」，就聯乘英皇珠寶最新「花夏」鑽飾系列，享用完畢亦可將玫瑰與櫻花香氣擴香組帶回家。

日式點心拼盤首先上桌，今回雖沒有魚生，然而看似普通的野菜啫喱和車海老胡瓜卷物又加回分數，前者淡淡滲出醬油與味酥鮮香；卷物集鮮爽脆於一身，另有汁燒免治鷄肉棒和外脆內軟的炸芝士薯茸波，都令人滿足。

第二道上桌就是吸睛甜品，置頂的雙色蜜瓜忌廉餅，可見Chef Rachel的巧妙心思，在原瓣夕張蜜瓜上，同時放上夕張加靜岡蜜瓜果肉，再與自家製海綿蛋糕和忌廉梅花間竹、層層相隔地還原，接著是嬌艷欲滴的日本無花果撻，任何角度欣賞都漂亮！而最令人驚喜的是日式芝麻朱古力忌廉餅，連不是芝麻fans的我，亦沉醉於這股芝麻香！以棒棒穿起的忌廉餅，咬開沾著黑白芝麻的朱古力外層，原來是黑白忌廉，再咬一口芝麻曲奇和酸酸甜甜的紅桑子脆珠，絕配！最後還有蝶豆花豆乳奶凍及和風蕨餅配黑糖汁作結。

供應期│7月9日至9月12日，逢星期四至日下午3時至5 時供應，$588兩位用(包香濃咖啡或精選茗茶)或$788兩位用(包香濃咖啡或精選茗茶及梅酒乙杯)。另可選擇以優惠價$198追加有汽酒乙支(另加一服務費) 。

文、攝：Winki

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