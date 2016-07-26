壽司郎｜天水圍分店確定開張 盤點10大必食推介 蝦3味壽司、炸水牛芝士

壽司郎自2019年登陸香港後，分店越開越多，更進駐天水圍。有網民發現壽司郎於天水圍T Town店的圍板照片，天水圍居民終於可以吃到壽司郎！以下為大家盤點10大必食推介，除了壽司之外，更有不少必試的小食及甜品。

壽司郎｜厚切三文魚 $17

港人最喜歡吃的壽司一定非三文魚莫屬！而厚切三文魚更是大家到壽司郎必點食物，啖啖肉的口感令它成為10大人氣壽司之一。

壽司郎｜炙燒羅勒三文魚 $12

除了一般三文魚之外，炙燒羅勒三文魚同樣受港人歡迎。比起一般的炙燒羅勒三文魚，壽司面層的香草醬大增清新感覺！

壽司郎｜吞拿魚蓉新香卷 $12

壽司郎早前曾在官方Facebook專頁提及3個「隱世美食」，其中一個就是吞拿魚蓉新香卷。新香即是黃色醃蘿蔔，爽脆口感配上吞拿魚蓉，帶來雙重口感。有網民分享隱藏食法，灑上七味粉，味道更香口！

壽司郎｜蝦3味壽司 $17

喜歡吃蝦的你，一定要點這個蝦3味壽司！一碟就可以品嘗到熟蝦、生蝦及赤蝦3款不同壽司，一次過滿足晒你3個願望。

壽司郎｜吞拿魚壽司 $12

吞拿魚同為港人喜愛的壽司款式之一，壽司郎採用40公斤以上的高級吞拿魚，更只選用魚骨附近的部位，難怪味道零舍濃郁！

壽司郎｜南瓜天婦羅 $12

另一個被壽司郎官方稱為「隱世美食」的就是南瓜天婦羅，原來壽司郎的炸物向來性價比高。其中南瓜天婦羅炸得外脆內軟，$12就食到！壽司郎｜炸水牛芝士

佐敦總店曾經推出過期間限定的「炸水牛芝士」，一推出就深受大眾歡迎！香脆炸皮包住半溶水牛芝士，咬下去更有邪惡拉絲效果！不過只推出了一段時間，因此不少網民都希望壽司郎能重新推出！

壽司郎｜炸水牛芝士

佐敦總店曾經推出過期間限定的「炸水牛芝士」，一推出就深受大眾歡迎！香脆炸皮包住半溶水牛芝士，咬下去更有邪惡拉絲效果！不過只推出了一段時間，因此不少網民都希望壽司郎能重新推出！

壽司郎｜卡達拉娜

壽司郎的另一個稱號為「被壽司耽誤的甜品店」，甜品質素一點都不遜色！而卡達拉娜就是壽司郎的甜品王者，採用北海海道產忌廉和吉士醬，撒上黃金砂糖後，用火槍烤成焦糖。口感類似雪糕及布甸之間，令人吃得不能自拔！

壽司郎｜千層蛋糕

而千層蛋糕也是網民嚴選的必點甜品，不少人更加是專程去食千層蛋糕。網民大讚蛋糕不會太硬或太溶，口感剛剛好。

壽司郎｜芭菲

芭菲屬於不少壽司連鎖店必備餐點，但壽司郎的芭菲被網民大讚是「日本級的水準」。有抹茶、蜜桃、白桃不同味道，網民建議吃抹茶芭菲的時候，額外加大量抹茶粉，會令味道更上一層樓！