夏天必飲｜加水加冰即飲！6款人氣咖啡沖劑推薦

天氣炎熱，如果想在家享受咖啡店的感覺，其實不一定需要有咖啡機，只要有好喝的咖啡沖劑就可以！以下就為大家推薦6款咖啡沖劑，只需加水和加冰便可以立刻享受，價錢更比在咖啡店便宜10倍！

【KANU Mint Choco Latte】

韓國在近年特別流行薄荷朱古力口味的產品，韓國咖啡品牌KANU也跟隨潮流，讓薄荷朱古力口味進軍即沖咖啡界，只需加水便可以變成帶有淡淡薄荷香的朱古力咖啡！咖啡味在加水後並不突出，反而是薄荷朱古力的香氣比較濃郁，而且味道不甜，也不會有薄荷朱古力的「牙膏味」，即使不喜歡薄荷朱古力的人也可以喝。建議加水後再加冰變成冰凍的薄荷朱古力咖啡，味道清新，適合炎炎的夏天飲用！

【KANU Decaf Latte】

韓國作為一個「無啡不歡」的國家，即沖咖啡便是居家必備的飲品之一，KANU為Maxim旗下的產品，但咖啡的質素相對高級，因此大受韓國人歡迎。不少人都會因為咖啡所含的咖啡因而導致失眠的狀況，而KANU便推出了低咖啡因的Decaf Latte，味道和口感與一般的Latte沒有太大分別，但低咖啡因便更適合擔心喝咖啡後會有失眠狀況的人群飲用。同樣只需加水和加冰便可飲用，味道更不輸一些大品牌的咖啡，價格卻便宜幾倍，有機會的話不妨買來試試看吧！

【EDIYA Caffè Latte】

如果有去過韓國的話，應該都會見過這家EDIYA咖啡店，基本上在每一個地區都有，屬韓國的「國民咖啡店」之一。而EDIYA這個咖啡品牌本來就有推出不少口味的咖啡沖劑，當中最值得推薦的便是Caffè Latte！無論是熱泡還是冷飲都與在店中喝到的無異，而且沖泡後在面頭還有一層奶泡，口感柔滑，味道香濃，一盒10條大約只需HKD$25，比在香港的咖啡店喝一杯Latte的價錢還要便宜，「Latte控」絕對值得入手！

【AGF Blendy Stick 即溶咖啡(無糖/微糖)】

除了韓國之外，日本也是一個喜歡咖啡的國家，而AGF出品的Blendy Stick就特別受歡迎，不但有咖啡，還有各種奶茶的沖劑。而它的即溶咖啡系列便特別適合上班一族放在公司，隨時隨地都可以沖一杯咖啡味香濃的咖啡。其即溶咖啡分成不同甜度，原味對於香港人來說可能會過甜，因此推薦較接近美式咖啡的無糖口味或微糖口味，只需要加水和冰便能變成冰鎮的美式咖啡！如果喜歡喝Latte的話，也可以再加少許熱水沖開咖啡粉後，加入燕麥奶或牛奶沖泡。

【LOOKAS9 Greentea Latte】

不少香港人都是「抹茶控」，對於抹茶口味的食品愛不釋手，如果你也是其中之一的話，那一定要試韓國咖啡品牌LOOKAS9推出的Greentea Latte！其實這一款Greentea Latte並無任何咖啡因成分，不過其濃郁綠茶的口味會讓你有種在喝咖啡的錯覺，口感順滑，味道清新香濃，甚至比在咖啡店裏喝到的Greentea Latte更好喝，「抹茶控」絕對值得一試！

【UCC 無咖啡因咖啡】

如果少許咖啡因都足以令你失眠，那麼不妨試試看無咖啡因咖啡吧！日本品牌UCC屬擁有悠久歷史的咖啡品牌，而其推出的無咖啡因咖啡其實味道與一般的美式咖啡沒有分別，味道偏苦，他付的話可以加奶或糖。由於不含咖啡因，因此不但適合失眠人士，就連孕婦也可以放心飲用。如果喜歡喝咖啡卻擔心失眠的話，那麼便喝無咖啡因咖啡吧！