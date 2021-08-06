夏天必飲｜提升夏日「清涼感」！韓網熱議5款清爽飲品教學 青瓜檸檬水、伯爵茶咖啡

天氣炎熱的時候就需多喝水來解渴，但不少人卻有不愛喝水，只愛喝飲品的習慣。以下就教大家製作5款韓網熱議的夏日清爽飲品，不但可以提升夏日「清涼感」，還可以讓身體補充足夠的水份，清爽地渡過夏天！

【青瓜檸檬水】

夏天特別容易有食欲不振的症狀，透過吃新鮮的蔬果，不但有助改善欠缺食慾的問題，對身體亦有正面的影響。青瓜檸檬水味道清新，除了可解決不愛喝水的習慣，還可以清熱解毒，消暑止渴。而水中的青瓜更可以直接食用，具有潤腸通便的作用，對減肥特別有幫助。

食材：青瓜 半條／檸檬 半個／水 1L

1.食材洗淨後，將青瓜切片或切塊，檸檬切片。

2.將食材泡在水中，放入雪櫃冷藏半天即可。

【薄荷蜜糖水】

薄荷一向給人一種清涼感，而利用薄荷茶包製作的飲品不只令涼快的感覺大增，加入冰塊一起飲用的話，更會有上癮的感覺！蜜糖更有清理腸胃的功效，多喝的話可以幫助排便。

食材：薄荷茶包 4個／蜜糖 2湯匙／水 1L

1.先用200mL的熱水沖泡薄荷茶包。

2.待茶色稍微變深後加入蜜糖，然後攪拌均勻。

3.將茶連同茶包倒入剩餘的800mL水中，放入雪櫃冷藏半天即可。

【鮮果冰紅茶】

韓國人在咖啡店除了飲咖啡外，還特別喜歡喝蜜桃味的冰紅茶，但其實在家中也可以做得到！只需利用市面上輕易買到的冰紅茶沖劑，再加入紅茶茶包增添茶香，即可還原在韓國喝到的味道！

食材：冰紅茶沖劑 10包／紅茶茶包 1個／水果 適量（建議選用蘋果、橙、桃等）／水 1L

1. 先用200mL的熱水沖泡紅茶茶包，再加入冰紅茶沖劑攪拌均勻。

2.將水果切成適合入口的尺寸。

3. 將茶連同茶包倒入剩餘的800mL水中，在加入切好的生果，放入雪櫃冷藏半天即可。

【伯爵茶咖啡】

要數韓國人最常喝的咖啡便是Iced Americano，但除了Iced Americano外，在家還可以製作帶有伯爵茶香的伯爵茶咖啡，不只香氣撲鼻，味道亦比一般咖啡好喝。想花點心思的話，更可以加入牛奶一起沖泡，變成伯爵茶Latte。

食材：咖啡豆 50-60g／伯爵茶包 2個／水 1L

1.壓碎咖啡豆，連同伯爵茶包放入帶濾網的水瓶的濾網中。

2.加滿水後稍微攪拌濾網中的咖啡豆。

3.放入雪櫃冷藏半天即可。

【濃縮檸檬綠茶】

如果想喝帶有減肥作用的飲品，不妨製作這款濃縮檸檬綠茶，綠茶的兒茶素有助達燃燒脂肪，而檸檬則含有維他命C可加快代謝，既能抑制食慾，又可達到消腫的效果，更可以保障身體每日吸收足夠水份，屬減肥時必喝的飲品！

食材：檸檬 1個／綠茶茶包 1個／水 1L

1. 先用200mL的熱水沖泡綠茶茶包，檸檬榨汁備用。

2. 將茶連同茶包倒入剩餘的800mL水中，再加入檸檬汁，放入雪櫃冷藏半天即可。