夏日消暑必備！ 教你冷泡茶沖泡小秘訣+5款特色配方 荔枝烏龍/蜜桃鐵觀音

天氣炎熱，喝水雖然能解渴，但卻淡而無味，因此不少人都不喜歡。如果想健康地補充水份，不妨製作冷泡茶吧！咖啡因含量少之外，亦健康解渴，以下就為大家介紹冷泡茶做法及5款特色的冷泡茶配方，每一款都是夏天出門必備！

【冷泡茶做法】

第一步：準備材料

茶葉的量需要按為瓶的容量，1g茶葉（散茶）就要配100mL的水，如果使用茶包的話，750mL水加入1-2個茶包即可。建議容器使用可密實的玻璃樽作沖泡，一般不建議重複使用膠樽，先確定容器的材質才使用。

第二步：加水

製作冷泡茶的時候，最重要的便是水溫控制，放在雪櫃進行低溫冷泡，可減少茶葉咖啡因的釋放，令冷泡茶的苦澀減少。而進行室溫冷泡的話，味道則會比較接近平日以熱水沖泡後放涼的口感，茶香會更明顯。因此最佳的泡法便是使用溫水將茶葉浸泡後，直接放進雪櫃即可。

第三步：靜置

想喝到茶香濃郁的冷泡茶，便需要留意其冷泡時間，而不同茶葉就有不同的冷泡時間，常用來做冷泡茶的茶葉有綠茶(4至6小時)；白茶(6至8小時)；紅茶、烏龍茶及普洱茶(8至10小時)。喜歡純茶的話可以直接冷泡，而喜歡果茶的話則可加入各種配料一起冷泡。

【特色配方】

1. 荔枝烏龍冷泡茶

食材：烏龍茶包 1個／新鮮荔枝 5顆／熱情果 1個／蜜糖 少許

做法：

1. 荔枝去殼去核，熱情果刮出果肉。

2. 將所有材料放入瓶中，加入凍水放雪櫃冷藏3至6小時即可(散茶冷藏時間需更長)。

2. 青提子檸檬冷泡綠茶

食材：綠茶茶包 1個／青提子 5粒／檸檬3 片／薄荷 少許／蜜糖 少許

做法：

1. 青提子切半去核，放入瓶子中搗碎。

2. 將其他材料一併放入瓶中，加入凍水放雪櫃冷藏3至6小時即可(散茶冷藏時間需更長)。

3. 熱情果冷泡紅茶

食材：紅茶茶包 1個／熱情果 1 個／橙 半個／薄荷 少許／蜜糖 少許

做法：

1. 熱情果切開刮出果肉。

2. 先放入橙肉墊底，搗碎橙肉，然後將其他材料一併放入瓶中，加入凍水放雪櫃冷藏3至6小時即可(散茶冷藏時間需更長)。

4. 蜜桃冷泡鐵觀音

食材：鐵觀音茶包 1個／蜜桃 1/4個／檸檬 3片／蜜糖 少許

做法：

1. 蜜桃切片備用。

2. 將所材料一併放入瓶中，加入凍水放雪櫃冷藏3至6小時即可(散茶冷藏時間需更長)。

5. 羅勒雪梨青茶

食材：青茶茶包 1個／雪梨 1/4個／羅勒葉 3片／蜜糖 少許

做法：

1. 雪梨切片備用。

2. 將所材料一併放入瓶中，加入凍水放雪櫃冷藏3至6小時即可(散茶冷藏時間需更長)。