夏日減脂｜燕麥糠≠麥皮！一文分清燕麥糠 + 4款燕麥糠食譜教學 香蕉燕麥糠窩夫、朱古力燕麥糠曲奇

市面上的減肥食品有多種，燕麥便是經常被提到的一項，而燕麥糠更是近年經常被提到的「超級食品」。除了將燕麥糠直接沖泡外，亦可利用燕麥糠作為原材料製作多種料理，因此以下就教大家分清燕麥糠和麥皮的分別，同時準備了4款燕麥糠的食譜，讓大家減肥的時候也可以吃得開心！

【燕麥糠VS麥皮】

雖然燕麥糠和麥皮屬燕麥的一種，但麥皮（Rolled Oats）卻是來自燕麥的內部，而燕麥糠（Oat Bran）則是來自燕麥的外部，無論是燕麥糠或麥皮，兩款食物都含有豐富的營養，同樣適合減肥時食用。不過，由於市面上一般販賣的麥皮都屬快熟麥皮，營養價值相對較低。而燕麥糠中就含有燕麥中95％的水溶性膳食纖維，除了可以有效地降低膽固醇外，還有吸油、清腸胃的作用。而且燕麥糠比麥皮有更好的蛋白質、維他命B、鐵質等，不但使飽腹感持續更久，同時可緩減脂肪和糖的吸收，對減肥就更有幫助。

【燕麥糠煮法】

只需按照比例以熱水或熱牛奶沖泡30秒便可食用，做法與快熟麥皮般簡單，建議可加入水果一起食用或直接當作飲品飲用。

【香蕉燕麥糠窩夫】

市面上一般的窩夫都較多糖或油，而利用燕麥糠製作的話，不但可減少食品中的糖或油，更可以增加窩夫的營養，即使在減肥期間亦可放心食用，建議窩夫可配搭沙律、乳酪、水果等一起食用。

食材：燕麥糠 120g／香蕉 1條／雞蛋 2隻

1.香蕉用叉子壓成泥狀，打入雞蛋混合均勻。

2.在混合物中加入燕麥糠，再次攪拌均勻。

3.預熱窩夫機，在烤盤上噴上少許油，放入混合物，熱壓3分鐘即可。

【朱古力燕麥糠曲奇】

燕麥曲奇已經流行了一段時間，但除了用麥皮製作外，亦可用燕麥糠製作，做法同樣簡單。不過建議最好選用低脂、低糖的花生醬，使曲奇在減肥期間亦可食用。

食材：燕麥糠 150g／香蕉 1條／果仁 適量／果乾 適量／低脂花生醬 2湯匙／可可粉 3g

1. 香蕉用叉子壓成泥狀，加入燕麥糠、花生醬和可可粉攪拌均勻。

2. 取適量麵團搓成圓球再按扁，在麵團上放上果仁和果乾。

3. 準備好全部曲奇後，放入預熱好的焗爐以180度焗20分鐘即可。

【燕麥糠松仁磅蛋糕】

在減肥期間，利用麵粉、牛油和糖製作的蛋糕屬禁忌，而這款燕麥糠松仁磅蛋糕不但使用燕麥糠松代替麵粉，同時以香蕉代替一般的糖分，成份更天然之外，亦適合減肥的時候食用。

食材：燕麥糠 45g／香蕉2條／雞蛋 1隻／

可可粉 5g／梳打粉 3g ／松仁 適量／

黑朱古力碎 適量／核桃 適量／牛奶 15mL

1.留起半條香蕉切片作裝飾和夾層，其餘用叉子壓成泥狀。

2.在香蕉泥中加入雞蛋、牛奶、可可粉和梳打粉攪拌均勻。

3.在混合物中加入燕麥糠，靜置幾分鐘讓它吸水膨脹。

4.加入黑朱古力碎和松仁再攪拌均勻。

5.將一半的麵糊倒入模具中，舖一層香蕉片後再倒入剩餘的麵糊。

6.在麵糊表面裝飾香蕉片和核桃，然後放入預熱好的焗爐，以200度焗25分鐘即可。

【雞胸肉燕麥糠卷餅】

不少人在減肥的時候都有吃卷餅的習慣，但其實可以直接利用燕麥糠製作，令卷餅的營養變得更豐富，更有助減肥。如果嫌直接食用比較乏味，可以在最後擠上少許低脂沙律醬和番茄醬一起食用。

食材：燕麥糠 25g／雞胸肉 1塊／雞蛋 1隻／生菜 適量

1.雞胸肉以水煎的形式煮熟後盛出，並切成條狀。

2.燕麥糠中打入雞蛋和加入適量水，攪拌成糊狀，然後靜置5分鐘讓燕麥糠吸水膨脹。

3.熱鑊後在平鍋鑊刷少許油，倒入麵糊攤成薄薄的餅狀。

4.將燕麥糠餅加蓋煎焗熟，不用翻面。

5.煎熟後將燕麥糠餅半邊鋪上生菜，再鋪上雞肉，折起另一半即可。