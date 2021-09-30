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大閘蟹滋味
5 小時前
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大閘蟹十里洋場大公館酒鍋鴻星營致會館蟹粉菜九龍東皇冠假日酒店紫粵軒
大閘蟹滋味

 「青背、白肚、金爪、黃毛」，又是大閘蟹的出場時間！各大食肆爭相推出清蒸大閘蟹及蟹粉菜式，無論以優惠還是創意取勝都極度吸引，各適其適，豐儉由人，蟹迷們又點揀？

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「鴻星」蟹粉小籠包
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「酒鍋」自家製流心蟹粉丸
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「營致會館」黑魚子蟹粉石榴球

鴻星兩皇一后抵食套餐

鴻星今年嚴選「黃毛金爪」大閘蟹，由鴻星名廚團隊設計多款大閘蟹主題宴及蟹粉菜式，天天午市、晚市8時後入座及逢星期三晚市(公眾假期除外)，均設每位減$50優惠。鴻星「皇者大閘蟹」除每位可享「兩皇一后」(2皇1后共3隻，公每隻約5両)清蒸大閘蟹，更有蟹粉小籠包、煙熏鴨胸拼青瓜、黑松露元貝羮、椒絲腐乳菜苗、家嫂臘味飯、酥炸廣島生蠔、另必備薑茶湯圓作甜點驅寒。$398/1位用、1,688/4位用、$2,388／6位用　http://www.superstargroup.com.hk/    

「酒鍋」大閘蟹黃金鍋盛宴

「酒鍋」首推大閘蟹主題邊爐套餐，除可享用5.5両大閘蟹外，更以黃金蟹粉雞煲花膠湯及蟹粉烚料，打造時令「黃金鍋盛宴」！湯底用上原隻三黃雞，先煎香再熬製8小時，最後再加入蟹粉及養顏花膠，黃金色湯底含豐富骨膠原，正適合乾燥秋季。一系列蟹粉烚料包括手功蟹粉蝦餃、蟹粉響鈴、黃金蟹粉魚皮；另有單點菜式蟹粉粉皮及蟹粉刀削麵等，或可選擇優惠價訂購陽澄湖大閘蟹回家，由4.5両至7両不等，訂單超過$2,500可免運費。
尖沙咀天文台道8號2樓1號舖│2321 9038

營致會館首推時令大閘蟹及單點菜

米芝蓮二星粵菜餐廳「營致會館」首推出大閘蟹套餐，行政總廚蕭顯志師傅親自挑選時令陽澄湖大閘蟹，當中原隻清蒸陽澄湖大閘蟹(每隻約7至8両重)是經典必嘗，配以自家調校鎮江醋及黃糖醬汁突出蟹粉鮮味。主打蟹粉菜餚黑魚子蟹粉石榴球，另備清爽開胃小點柚子蜜餞鰻魚球、招牌蜜汁極上豚肉叉燒、花雕太白醉香鴿及金蒜頭抽煎羊鞍等，最後以驅寒暖胃的薑茶湯圓和椰汁柚子桂花糕、香芒奶皇糯米糍作結。大閘蟹套餐需於最少一天前預訂。七道菜大閘蟹套餐由10月15日至11月底供應。$1,880/每位
中環干諾道中41號盈置大廈G05、107至108號鋪│2801 6882 

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紫粵軒薰衣草蒸蟹
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十里洋場金秋蟹宴　
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「大公館」蟹粉香煎日本溏心帶子

紫粵軒薰衣草蒸蟹

九龍東皇冠假日酒店紫粵軒由本15日至11月14日期間，舉行大閘蟹宴，嚴選每隻四至五両重正宗江蘇大閘蟹，可選擇3隻以清蒸或薰衣草蒸，薰衣草芳香縈繞於蟹殼、蟹身，而蟹膏及蟹肉的味道不會受薰衣草影響。套餐以話梅爽脆雪耳涼瓜打開序幕，涼瓜有清熱解毒的、降低膽固醇的作用，最適合做大閘蟹宴前菜，另有陳年花雕醉雞、鮑魚絲海皇羹、蟹粉蟹肉扒豆苗及薑米瑤柱蛋白炒飯，最後以棗皇薑茶作結，皮老薑加黃糖煲兩個半小時，原粒山西棗皇去核煲一個鐘，薑味重但不嗆喉，暖胃袪寒。$688/每位(兩位起)　將軍澳唐德街3號2樓 (港鐵將軍澳站C出口)│3983 0688

十里洋場金秋蟹宴　二人同行一人免費

1957 & Co.集團旗下淮陽菜食府十里洋場推6道菜金秋大閘蟹盛宴，更設「二人同行一人免費」優惠！精挑細選膏多肉厚的江蘇太湖清水大閘蟹炮製，以至少兩隻大閘蟹的蟹粉入饌每道蟹粉菜式，配以矜貴海味出場。除主角五両重清蒸大閘蟹，另有招牌開胃前菜淮揚四小品、花膠蟹皇翅、鮑汁扣原隻鮑魚拼鵝掌、蟹粉芙蓉帶子蟹斗，最後以蟹粉河蝦脆米炒飯及夠薑芝麻湯圓作結。凡惠顧蟹宴追加清蒸大閘蟹(五両)優惠價$208乙隻；優惠價$50享用會稽山花雕酒(廿年)乙壺(100ml)。每位$980/兩位起，1957 & Co. Loyalty Program會員及滙豐信用卡持卡人可享「二人同行一人免費」優惠
銅鑼灣恩平道28號利園二期101號舖│2338 5500

大公館精緻蟹粉fusion菜

大公館以每日新鮮即拆的蟹粉及蟹肉炮製蟹食菜單「金秋大閘蟹宴」，九道菜包羅一系列與傳統中滲入fusion意粉的蟹粉料理，主打的「清蒸大閘蟹」(五両半—公)特別敬送「咸亨雕皇廿五年紹興花雕酒」一杯，以助賓客行氣散寒。其餘展現陳偉庭師傅的獨特烹調風格的菜式有花雕醬油蟹粉凍、芝士野菌焗蟹斗、金杯芙蓉蟹粉海鮮羹、蟹粉香煎日本溏心帶子及溫泉蛋蟹粉拌蔥香手工麵等，最後送上甜點「薑茶雲石湯丸」，舒緩大閘蟹的寒涼性。九道菜須最少一天前預訂。定價每位$888/兩位起。
荔枝角長義街9號D2 Place 1期10樓A號舖│2743 8055

大閘蟹滋味

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/大閘蟹滋味-289165
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