大閘蟹滋味

「青背、白肚、金爪、黃毛」，又是大閘蟹的出場時間！各大食肆爭相推出清蒸大閘蟹及蟹粉菜式，無論以優惠還是創意取勝都極度吸引，各適其適，豐儉由人，蟹迷們又點揀？

鴻星兩皇一后抵食套餐

鴻星今年嚴選「黃毛金爪」大閘蟹，由鴻星名廚團隊設計多款大閘蟹主題宴及蟹粉菜式，天天午市、晚市8時後入座及逢星期三晚市(公眾假期除外)，均設每位減$50優惠。鴻星「皇者大閘蟹」除每位可享「兩皇一后」(2皇1后共3隻，公每隻約5両)清蒸大閘蟹，更有蟹粉小籠包、煙熏鴨胸拼青瓜、黑松露元貝羮、椒絲腐乳菜苗、家嫂臘味飯、酥炸廣島生蠔、另必備薑茶湯圓作甜點驅寒。$398/1位用、1,688/4位用、$2,388／6位用 http://www.superstargroup.com.hk/

「酒鍋」大閘蟹黃金鍋盛宴

「酒鍋」首推大閘蟹主題邊爐套餐，除可享用5.5両大閘蟹外，更以黃金蟹粉雞煲花膠湯及蟹粉烚料，打造時令「黃金鍋盛宴」！湯底用上原隻三黃雞，先煎香再熬製8小時，最後再加入蟹粉及養顏花膠，黃金色湯底含豐富骨膠原，正適合乾燥秋季。一系列蟹粉烚料包括手功蟹粉蝦餃、蟹粉響鈴、黃金蟹粉魚皮；另有單點菜式蟹粉粉皮及蟹粉刀削麵等，或可選擇優惠價訂購陽澄湖大閘蟹回家，由4.5両至7両不等，訂單超過$2,500可免運費。

尖沙咀天文台道8號2樓1號舖│2321 9038

營致會館首推時令大閘蟹及單點菜

米芝蓮二星粵菜餐廳「營致會館」首推出大閘蟹套餐，行政總廚蕭顯志師傅親自挑選時令陽澄湖大閘蟹，當中原隻清蒸陽澄湖大閘蟹(每隻約7至8両重)是經典必嘗，配以自家調校鎮江醋及黃糖醬汁突出蟹粉鮮味。主打蟹粉菜餚黑魚子蟹粉石榴球，另備清爽開胃小點柚子蜜餞鰻魚球、招牌蜜汁極上豚肉叉燒、花雕太白醉香鴿及金蒜頭抽煎羊鞍等，最後以驅寒暖胃的薑茶湯圓和椰汁柚子桂花糕、香芒奶皇糯米糍作結。大閘蟹套餐需於最少一天前預訂。七道菜大閘蟹套餐由10月15日至11月底供應。$1,880/每位

中環干諾道中41號盈置大廈G05、107至108號鋪│2801 6882

紫粵軒薰衣草蒸蟹

九龍東皇冠假日酒店紫粵軒由本15日至11月14日期間，舉行大閘蟹宴，嚴選每隻四至五両重正宗江蘇大閘蟹，可選擇3隻以清蒸或薰衣草蒸，薰衣草芳香縈繞於蟹殼、蟹身，而蟹膏及蟹肉的味道不會受薰衣草影響。套餐以話梅爽脆雪耳涼瓜打開序幕，涼瓜有清熱解毒的、降低膽固醇的作用，最適合做大閘蟹宴前菜，另有陳年花雕醉雞、鮑魚絲海皇羹、蟹粉蟹肉扒豆苗及薑米瑤柱蛋白炒飯，最後以棗皇薑茶作結，皮老薑加黃糖煲兩個半小時，原粒山西棗皇去核煲一個鐘，薑味重但不嗆喉，暖胃袪寒。$688/每位(兩位起) 將軍澳唐德街3號2樓 (港鐵將軍澳站C出口)│3983 0688

十里洋場金秋蟹宴 二人同行一人免費

1957 & Co.集團旗下淮陽菜食府十里洋場推6道菜金秋大閘蟹盛宴，更設「二人同行一人免費」優惠！精挑細選膏多肉厚的江蘇太湖清水大閘蟹炮製，以至少兩隻大閘蟹的蟹粉入饌每道蟹粉菜式，配以矜貴海味出場。除主角五両重清蒸大閘蟹，另有招牌開胃前菜淮揚四小品、花膠蟹皇翅、鮑汁扣原隻鮑魚拼鵝掌、蟹粉芙蓉帶子蟹斗，最後以蟹粉河蝦脆米炒飯及夠薑芝麻湯圓作結。凡惠顧蟹宴追加清蒸大閘蟹(五両)優惠價$208乙隻；優惠價$50享用會稽山花雕酒(廿年)乙壺(100ml)。每位$980/兩位起，1957 & Co. Loyalty Program會員及滙豐信用卡持卡人可享「二人同行一人免費」優惠

銅鑼灣恩平道28號利園二期101號舖│2338 5500

大公館精緻蟹粉fusion菜

大公館以每日新鮮即拆的蟹粉及蟹肉炮製蟹食菜單「金秋大閘蟹宴」，九道菜包羅一系列與傳統中滲入fusion意粉的蟹粉料理，主打的「清蒸大閘蟹」(五両半—公)特別敬送「咸亨雕皇廿五年紹興花雕酒」一杯，以助賓客行氣散寒。其餘展現陳偉庭師傅的獨特烹調風格的菜式有花雕醬油蟹粉凍、芝士野菌焗蟹斗、金杯芙蓉蟹粉海鮮羹、蟹粉香煎日本溏心帶子及溫泉蛋蟹粉拌蔥香手工麵等，最後送上甜點「薑茶雲石湯丸」，舒緩大閘蟹的寒涼性。九道菜須最少一天前預訂。定價每位$888/兩位起。

荔枝角長義街9號D2 Place 1期10樓A號舖│2743 8055

大閘蟹滋味