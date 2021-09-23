大閘蟹2021｜必睇實用揀蟹攻略 酒樓行政總廚教路 揀鮮味爆膏大閘蟹最緊要睇隻眼

秋天是大閘蟹當造的季節，不少人都喜歡相約三五知己慢慢品嘗蟹膏鮮味。但到底如何揀蟹才最正確？食蟹公還是蟹乸好？今次一於找來東海飲食集團行政總廚劉志威師傅，向大家傳授一下揀蟹攻略吧！

新手揀大閘蟹必學 三大重點

新手買蟹就如新手去買餸，最怕買錯比人呃！劉志威師傅表示，大閘蟹當中江蘇蟹的貨源最穩定，加上現在內地的檢疫和衛生情況，江蘇蟹的質量較以往更提升。那單憑外觀，怎樣才算是一隻好的大閘蟹呢？「首先要留意蟹爪和蟹鉗是否齊全，如果已經脫掉，肯定是不新鮮的。」劉志威說。然後，亦可以留意大閘蟹的眼睛部分，若輕輕觸碰大閘蟹的眼珠會有退縮的反應，也是蟹隻新鮮的表現。最後「黃毛金爪」同樣是好蟹的決定因素，在燈光或太陽底下蟹毛夠黃、爪位呈金黃色的話，就代表該隻大閘蟹質素好。

食蟹公還是蟹乸好

所謂「九月圓臍十月尖」，「圓臍」意指肚身較圓大的母蟹，反之肚身形狀尖長的便是公蟹。按照月分，農曆九月可以先品嘗蟹乸，因為較為時令，到農曆十月就吃蟹公就最適合不過。「蟹乸的蟹黃吃起來的感覺就似吃鹹蛋黃，蟹公的蟹膏吃起來則會較為甘香。」劉志威師傅指雌雄兩者肉質和味道各有所長。

江蘇大閘蟹VS日本大閘蟹

因為疫情，這兩年網上常見到有標榜來自日本的大閘蟹，跟正宗的江蘇蟹味道又有甚麼分別呢？師傳表示日本大閘蟹的蟹膏和蟹黃味道對比內地的大閘蟹，入口味道會比較淡，但是肉質會比較鮮甜。

尖沙咀酒樓超值大閘蟹套餐

談了這麼久大閘蟹，如果怕在家中處理麻煩，其實出外到酒樓享用亦有不少選擇。例如這間位於尖沙咀的酒樓東海薈，他們每年都會供應大閘蟹套餐，大閘蟹均是來自江蘇，持有合法的安全認證，品質有保證。套餐分別有一位餐、四位餐和六位餐三種選擇。皇者大閘蟹1位餐（$398／每位），套餐已價錢包括八款食品：三隻大閘蟹（兩皇一后）、蟹粉小籠包、酥炸廣島蠔、家鄉臘味飯、窩心薑茶湯圓等等。整體價錢合理，大閘蟹質素好，而且食物選擇豐富，大家不妨考慮一下。

東海薈

地址：尖沙咀北京道1號11樓

電話：2877 2938

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