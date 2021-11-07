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天台花園下的平原雞飯
1 小時前
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天台花園下的平原雞飯

提起銅鑼灣SKYE Roofbar & Dining，一直聽聞朋友會去天台酒吧，一邊望住無敵夜景碰杯談心，從來沒留意原來有位來頭不小的星級總廚Lee Adams坐鎮，還利用二千呎天台自給自足的香草和蔬菜炮製菜式！他最近更設計出六至八道菜tasting menu，另有一道奉行head to tail無浪費概念的單點菜元朗平原雞飯，完美駕馭西方與亞洲風味。

文、攝：Winki、部分相片由店方提供

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酒店花藝兼園藝師Gentian Tai(右)，特地於中文大學修畢園林設計及管理高級文憑課程，悉心照料各種香草、沙律菜、豆類和食用花等供Chef Lee(左)發揮，也足夠讓酒吧裝飾雞尾酒。

來自英國、糕點師出身的Lee Adams，透過已故著名大廚Gary Rhodes指導及影響下，踏出非凡的烹飪路途。他曾任職於倫敦米芝蓮一星及三星餐廳，亦曾於杜拜Le Royal Meridien Beach Resort & Spa內的Rhodes Two10餐廳擔任副主廚等，及後於2016年加入Park Lane出任總廚一職，至今仍愛運用甜品食材於法國當代料理之上。

身處香港，他努力利用酒店天台花園的收成炮製菜式，亦與農貿合作，盡力讓本地農業發光發亮，精心研發的素食單點菜，推介“Terrior”本土沙律配雅枝竹、印法香料煮甘筍配36個月巴馬臣芝士。至於肉類，一道烤本地平原雞更是貼近香港人口味，他挑選元朗平原雞以乾草輕熏，更大膽將雞肝、雞腎及雞蠔肉等連同法國鴨肝油炒飯伴碟，連醬汁亦以雞殼及雞翼尖熬製。

餐廳現在推出的6至8道菜嘗味菜單，可以嘗試到Chef Lee的多重手藝，亦即將於11月18日聯乘Odyssée法籍行政總廚Chef Aurelie Altemaire，推出「四手」晚宴，兩位大廚以各自家鄉最有代表性的時令食材，包括法國阿爾薩斯乳豬、田雞腿、手抓蘇格蘭扇貝及肯特郡蘋果等，設計出八道家鄉菜式，再配上對方家鄉的葡萄佳釀，十分有趣！

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原隻烤新鮮本地平原雞，其誕生相當漫長，經過風乾、煙熏、休息、碳烤等，餐廳還會先將其放於銅製鍋示客，出場時熱力加上雞油，嗞嗞作響，令鍋底的香料和乾草芳香四溢。大廚最後將其分件配以炒飯，鮮嫩雞件配上內臟獨有的味道，一絕！$1,150
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加拿大龍蝦配香草八角、天婦羅、黃金南瓜、寶石生菜、醬汁。
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45日鴨油熟成澳洲KIWAMI 9+和牛西冷。
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鴨肝配提子、可可、芭菲、甜酒、黑麥多士。
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賞味菜單以仙氣十足的法國吉拉多生蠔(Gillardeau oyster) 打開序幕，它是SKYE一直大受歡迎的頭盤！大廚以至愛Gin & Tonic為靈感，製成沙冰後加上青瓜及香醋調味，入口一陣冰涼兼帶甜味的蠔鮮！
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一直不愛白朱古力空洞膚淺，但這道招牌34% Anëo 白朱古力及法國魚子醬千層酥，配搭與層次均出色，絕對相信Chef Lee仍然忠於「內心是一名糕點師」的堅持。$180

6道菜晚餐每位$1,180／8道菜晚餐每位$,1480 / 
4手聯乘晚宴 每位$1,800（所有價目另須加一服務費）

銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓│2839 3327

天台花園下的平原雞飯

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/旅遊.飲食/天台花園下的平原雞飯-292179
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